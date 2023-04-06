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Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска в четверг обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:21
2023-04-06T19:21
2023-04-06T19:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.30 по населенному пункту Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, сцкк, нато, лисичанск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Лисичанск, Происшествия
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Лисичанск