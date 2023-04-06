https://ria.ru/20230406/obstrel-1863558281.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:06

2023-04-06T18:06

2023-04-06T18:06

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.40 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк