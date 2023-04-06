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ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 06.04.2023 (обновлено: 19:04 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863556791.html
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 06.04.2023
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек
ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:04
2023-04-06T19:04
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
происшествия
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Все погибшие — мирные жители. Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня.Сегодня Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поручил отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние, откуда они не смогут наносить ущерб российским гражданам.Украинские военные регулярно обстреливают новые российские регионы, в том числе столицу ДНР. В конце марта после очередной воздушной атаки под завалами одного из домов нашли тела двоих погибших.На прошлой неделе СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. На территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человек, в том числе 106 детей.
https://ria.ru/20230403/donetsk-1862040893.html
донецк
калининский район
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Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка
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донецк, калининский район, происшествия, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Происшествия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек

Не менее четырех человек погибли при обстреле автопарка в Калининском районе Донецка ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости.
Все погибшие — мирные жители. Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня.
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"Это хуже обстрелов". С чем столкнулись жители опасного района Донецка
3 апреля, 08:00
Сегодня Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поручил отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние, откуда они не смогут наносить ущерб российским гражданам.
Украинские военные регулярно обстреливают новые российские регионы, в том числе столицу ДНР. В конце марта после очередной воздушной атаки под завалами одного из домов нашли тела двоих погибших.
На прошлой неделе СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. На территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человек, в том числе 106 детей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 апреля, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районПроисшествияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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