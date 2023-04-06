https://ria.ru/20230406/obstrel-1863556791.html

ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек

ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 06.04.2023

ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек

ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:04

2023-04-06T18:04

2023-04-06T19:04

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

происшествия

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Все погибшие — мирные жители. Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня.Сегодня Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поручил отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние, откуда они не смогут наносить ущерб российским гражданам.Украинские военные регулярно обстреливают новые российские регионы, в том числе столицу ДНР. В конце марта после очередной воздушной атаки под завалами одного из домов нашли тела двоих погибших.На прошлой неделе СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. На территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человек, в том числе 106 детей.

https://ria.ru/20230403/donetsk-1862040893.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка 2023-04-06T18:04 true PT0M17S

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донецк, калининский район, происшествия, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк