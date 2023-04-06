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ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 06.04.2023
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек
ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:04
2023-04-06T18:04
2023-04-06T19:04
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
происшествия
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Все погибшие — мирные жители. Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня.Сегодня Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поручил отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние, откуда они не смогут наносить ущерб российским гражданам.Украинские военные регулярно обстреливают новые российские регионы, в том числе столицу ДНР. В конце марта после очередной воздушной атаки под завалами одного из домов нашли тела двоих погибших.На прошлой неделе СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. На территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человек, в том числе 106 детей.
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Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район. Кадры из Донецка
2023-04-06T18:04
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РИА Новости
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донецк, калининский район, происшествия, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Происшествия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли автопарк в Донецке, погибли не менее четырех человек
Не менее четырех человек погибли при обстреле автопарка в Калининском районе Донецка ВСУ