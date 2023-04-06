https://ria.ru/20230406/obrazovanie-1863617858.html

Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО

Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО - РИА Новости, 06.04.2023

Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО

Министерство труда РФ подготовило проект постановления о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей возможности... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:18

2023-04-06T22:18

2023-04-06T22:18

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михаил мишустин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда РФ подготовило проект постановления о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей возможности бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, в ближайшее время правительство примет постановление, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами в четверг. "Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения, в частности, в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая как раз участников специальной военной операции. Это федеральная программа содействия занятости и национальный проект "Демография", - сказал Мишустин. Премьер-министр заявил, что в ближайшее время правительством будет принято соответствующее постановление. "Для граждан, которые участвуют в специальной военной операции, для членов их семей, включая членов семей погибших, по поручению президента, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. При трудоустройстве такие категории граждан, соответственно, получат возможность, чтобы работодатель смог получить компенсацию на заработную плату. Финансирование на эти цели полностью предусмотрено в бюджете, это уже сделано", - подчеркнул Мишустин. Мишустин в четверг провел встречу с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта.

https://ria.ru/20230403/popravki-1862620275.html

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общество, михаил мишустин, россия, украина, госдума рф