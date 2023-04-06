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Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО
Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО - РИА Новости, 06.04.2023
Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО
Министерство труда РФ подготовило проект постановления о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей возможности... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:18
2023-04-06T22:18
2023-04-06T22:18
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда РФ подготовило проект постановления о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей возможности бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, в ближайшее время правительство примет постановление, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами в четверг. "Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения, в частности, в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая как раз участников специальной военной операции. Это федеральная программа содействия занятости и национальный проект "Демография", - сказал Мишустин. Премьер-министр заявил, что в ближайшее время правительством будет принято соответствующее постановление. "Для граждан, которые участвуют в специальной военной операции, для членов их семей, включая членов семей погибших, по поручению президента, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. При трудоустройстве такие категории граждан, соответственно, получат возможность, чтобы работодатель смог получить компенсацию на заработную плату. Финансирование на эти цели полностью предусмотрено в бюджете, это уже сделано", - подчеркнул Мишустин. Мишустин в четверг провел встречу с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта.
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общество, михаил мишустин, россия, украина, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Украина, Госдума РФ
Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО
Мишустин: правительство скоро примет постановление о допобразовании для участников СВО
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство труда РФ подготовило проект постановления о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей возможности бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, в ближайшее время правительство примет постановление, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами в четверг.
"Министерством труда внесен проект постановления, который предусматривает изменения, в частности, в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая как раз участников специальной военной операции. Это федеральная программа содействия занятости и национальный проект "Демография", - сказал Мишустин.
Премьер-министр заявил, что в ближайшее время правительством будет принято соответствующее постановление.
"Для граждан, которые участвуют в специальной военной операции, для членов их семей, включая членов семей погибших, по поручению президента, будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. При трудоустройстве такие категории граждан, соответственно, получат возможность, чтобы работодатель смог получить компенсацию на заработную плату. Финансирование на эти цели полностью предусмотрено в бюджете, это уже сделано", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин в четверг провел встречу с депутатами Госдумы
, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта.
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