https://ria.ru/20230406/oborony-1863504637.html
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
союзное государство
безопасность
александр лукашенко
белоруссия
россия
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр лукашенко, белоруссия, россия, союзное государство
Союзное государство, Безопасность, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Союзное государство
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства
Президент Белоруссии Лукашенко: система обороны Союзного государства работает эффективно