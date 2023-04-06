https://ria.ru/20230406/oborony-1863504637.html

Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства

Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

союзное государство

безопасность

александр лукашенко

белоруссия

россия

союзное государство

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.

https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html

белоруссия

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, александр лукашенко, белоруссия, россия, союзное государство