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Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
15:29 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/oborony-1863504637.html
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:29
2023-04-06T15:29
союзное государство
безопасность
александр лукашенко
белоруссия
россия
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
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безопасность, александр лукашенко, белоруссия, россия, союзное государство
Союзное государство, Безопасность, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Союзное государство
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко: система обороны Союзного государства работает эффективно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.
«
"Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета в четверг.
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 12:34
 
Союзное государствоБезопасностьАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСоюзное государство
 
 
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