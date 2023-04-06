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Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе
Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе - РИА Новости, 06.04.2023
Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе
Суд приговорил к 3 годам колонии жительницу села Викулово Тюменской области, которая ударила сожителя ножом в живот, сообщила пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:23
2023-04-06T13:23
2023-04-06T13:23
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ТЮМЕНЬ, 6 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии жительницу села Викулово Тюменской области, которая ударила сожителя ножом в живот, сообщила пресс-служба судебной системы региона. Конфликт произошел 14 февраля. Сожители отмечали День влюбленных, выпивали. Когда выяснилось, что мужчина переписывается с другой женщиной по телефону, завязалась ссора, он ударил сожительницу по лицу, а затем подал ей нож, сказав: "Ну, зарежь меня". В ответ мужчина получил удар в живот. "Викуловский районный суд признал Надежду Голубеву, 1975 года рождения, виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — следует из сообщения. Отмечается, что потерпевший в суде заявил, что у него нет претензий к обвиняемой (извинилась, покупала лекарства, навещала в больнице), и считает, что своим поведением сам спровоцировал женщину на скандал. Голубева свою вину признала, но от дачи показаний отказалась. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе
Жительница Тюмени получила три года колонии за удар сожителя ножом по его просьбе
ТЮМЕНЬ, 6 апр — РИА Новости.
Суд приговорил к 3 годам колонии жительницу села Викулово Тюменской области, которая ударила сожителя ножом в живот, сообщила
пресс-служба судебной системы региона.
Конфликт произошел 14 февраля. Сожители отмечали День влюбленных, выпивали. Когда выяснилось, что мужчина переписывается с другой женщиной по телефону, завязалась ссора, он ударил сожительницу по лицу, а затем подал ей нож, сказав: "Ну, зарежь меня". В ответ мужчина получил удар в живот.
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"Викуловский районный суд признал Надежду Голубеву, 1975 года рождения, виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — следует из сообщения.
Отмечается, что потерпевший в суде заявил, что у него нет претензий к обвиняемой (извинилась, покупала лекарства, навещала в больнице), и считает, что своим поведением сам спровоцировал женщину на скандал. Голубева свою вину признала, но от дачи показаний отказалась. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.
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