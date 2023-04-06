https://ria.ru/20230406/nozh-1863454021.html

Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе

Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе - РИА Новости, 06.04.2023

Жительница Тюмени получила срок за удар сожителя ножом по его просьбе

Суд приговорил к 3 годам колонии жительницу села Викулово Тюменской области, которая ударила сожителя ножом в живот, сообщила пресс-служба судебной системы... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:23

2023-04-06T13:23

2023-04-06T13:23

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тюмень

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 6 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии жительницу села Викулово Тюменской области, которая ударила сожителя ножом в живот, сообщила пресс-служба судебной системы региона. Конфликт произошел 14 февраля. Сожители отмечали День влюбленных, выпивали. Когда выяснилось, что мужчина переписывается с другой женщиной по телефону, завязалась ссора, он ударил сожительницу по лицу, а затем подал ей нож, сказав: "Ну, зарежь меня". В ответ мужчина получил удар в живот. "Викуловский районный суд признал Надежду Голубеву, 1975 года рождения, виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — следует из сообщения. Отмечается, что потерпевший в суде заявил, что у него нет претензий к обвиняемой (извинилась, покупала лекарства, навещала в больнице), и считает, что своим поведением сам спровоцировал женщину на скандал. Голубева свою вину признала, но от дачи показаний отказалась. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, тюменская область, россия