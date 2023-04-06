https://ria.ru/20230406/nomera-1863588014.html

В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров

В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров - РИА Новости, 06.04.2023

В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:32

2023-04-06T19:32

2023-04-06T19:32

общество

госдума рф

гибдд мвд рф

авто

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг. Так, политик отметил, что сегодня легально получить "красивый" номер невозможно, "поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу". "По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем – 300 тысяч. Чтобы этот теневой рынок ушёл в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах", - пояснил Ткачёв. По его словам, с 2010 года Дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера, а в 2018 году Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи таких номеров, которое, добавил депутат, до сих пор не принято.

https://ria.ru/20230404/osago-1862932139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, гибдд мвд рф, авто, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин, россия