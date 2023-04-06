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В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров - РИА Новости, 06.04.2023
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19:32 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/nomera-1863588014.html
В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров
В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров - РИА Новости, 06.04.2023
В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:32
2023-04-06T19:32
общество
госдума рф
гибдд мвд рф
авто
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг. Так, политик отметил, что сегодня легально получить "красивый" номер невозможно, "поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу". "По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем – 300 тысяч. Чтобы этот теневой рынок ушёл в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах", - пояснил Ткачёв. По его словам, с 2010 года Дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера, а в 2018 году Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи таких номеров, которое, добавил депутат, до сих пор не принято.
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общество, госдума рф, гибдд мвд рф, авто, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин, россия
Общество, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Авто, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Михаил Мишустин, Россия
В Госдуме предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров

Депутат Ткачев попросил правительство узаконить продажу красивых автомобильных номеров

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыдача новых номерных знаков в Симферополе
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров через открытые аукционы на портале Госуслуг.
«
"Мы предлагаем правительству возобновить работу над постановлением об открытых аукционах. И дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать "красивые" номера, но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен", - отметил Ткачев, слова которого передает пресс-служба.
Так, политик отметил, что сегодня легально получить "красивый" номер невозможно, "поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу".
"По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем – 300 тысяч. Чтобы этот теневой рынок ушёл в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах", - пояснил Ткачёв.
По его словам, с 2010 года Дума отклонила четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на автомобильные номера, а в 2018 году Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи таких номеров, которое, добавил депутат, до сих пор не принято.
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ОбществоГосдума РФГИБДД МВД РФАвтоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Михаил МишустинРоссия
 
 
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