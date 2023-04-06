https://ria.ru/20230406/nit-1863360714.html
Российские ученые разработали уникальную зубную нить
Российские ученые разработали уникальную зубную нить - РИА Новости, 06.04.2023
Российские ученые разработали уникальную зубную нить
Специалисты Сеченовского университета разработали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, пользоваться ей... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:28
2023-04-06T03:28
2023-04-06T03:31
наука
здоровье
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разработали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, пользоваться ей можно будет в том числе в поездках, походах, длительных перелетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Уникальную зубную нить запатентовали в Сеченовском Университете Минздрава России. Она может не только предотвращать заболевания десен - вирусные, бактериальные, грибковые - но и лечить их. Инновационная нить позволит людям следить за гигиеной полости рта, а при необходимости и проводить лечение в поездках, командировках, походах, длительных рейсах, экспедициях, на гастролях и везде, где недоступна квалифицированная стоматологическая помощь", - говорится в сообщении. В нити находятся капсулы-резервуары с лечебно-профилактическим веществом или лекарством, при ее применении они разрываются и содержащееся в них вещество оказывается на деснах, пояснили разработчики. Технология также позволяет помещать внутрь капсул-резервуаров персонально подобранные лекарства, что даст возможность изготавливать зубные нити на заказ и станет еще одним шагом к персонализированной медицине, в том числе стоматологии, уточнили в пресс-службе. Разработка упростит гигиену и сэкономит время, так как не придется тратить усилия на поиск нужных лекарств, отметили в университете. Кроме того, она занимает мало места и может использоваться в любых условиях. "Предлагаемая зубная нить - это медицинское стоматологическое изделие, оно будет содержать все необходимое для комплексной гигиены полости рта. Ожидается, что применение нити позволит оптимизировать процедуры гигиенического, лечебного и лечебно-профилактического воздействия при заболеваниях пародонта", - сказала автор проекта, врач-стоматолог, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского Университета Александра Кислицына, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230320/aritmiiya-1859020158.html
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здоровье, россия
Российские ученые разработали уникальную зубную нить
В Сеченовском университете разработали зубную нить, позволяющую лечить заболевания десен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разработали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, пользоваться ей можно будет в том числе в поездках, походах, длительных перелетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Уникальную зубную нить запатентовали в Сеченовском Университете Минздрава России
. Она может не только предотвращать заболевания десен - вирусные, бактериальные, грибковые - но и лечить их. Инновационная нить позволит людям следить за гигиеной полости рта, а при необходимости и проводить лечение в поездках, командировках, походах, длительных рейсах, экспедициях, на гастролях и везде, где недоступна квалифицированная стоматологическая помощь", - говорится в сообщении.
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В нити находятся капсулы-резервуары с лечебно-профилактическим веществом или лекарством, при ее применении они разрываются и содержащееся в них вещество оказывается на деснах, пояснили разработчики.
Технология также позволяет помещать внутрь капсул-резервуаров персонально подобранные лекарства, что даст возможность изготавливать зубные нити на заказ и станет еще одним шагом к персонализированной медицине, в том числе стоматологии, уточнили в пресс-службе.
Разработка упростит гигиену и сэкономит время, так как не придется тратить усилия на поиск нужных лекарств, отметили в университете. Кроме того, она занимает мало места и может использоваться в любых условиях.
"Предлагаемая зубная нить - это медицинское стоматологическое изделие, оно будет содержать все необходимое для комплексной гигиены полости рта. Ожидается, что применение нити позволит оптимизировать процедуры гигиенического, лечебного и лечебно-профилактического воздействия при заболеваниях пародонта", - сказала автор проекта, врач-стоматолог, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского Сеченовского Университета Александра Кислицына, слова которой приводятся в сообщении.
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