https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html

Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии

Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии - РИА Новости, 06.04.2023

Вучич заявил об отсутствии гарантий сохранения нейтралитета Сербии

Власти Сербии стараются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не могут гарантировать, что это будет удаваться и в дальнейшем, заявил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T23:37

2023-04-06T23:37

2023-04-06T23:37

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сша

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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Власти Сербии стараются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не могут гарантировать, что это будет удаваться и в дальнейшем, заявил сербский президент Александр Вучич. "Мы до сих пор можем сохранять свою независимость, свой военный нейтралитет. Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим - ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах (делать это - ред.) - в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безотстветственно", - заявил президент в эфире Радио и телевидения Сербии. "Как вы видите, пока это наша политика, мы стараемся. Мы находимся на европейском пути, хотим идти к Европе, знаем, насколько трудные условия особенно по Косово, о чем будем говорить позднее, но мы не можем без Европы сделать многого... у нас нет большого выбора и другого пути", - указал сербский лидер. В министерстве обороны Сербии в среду сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В МО подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами". В конце марта этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров. В январе посол США в Сербии Кристофер Хилл высказывал надежду на возобновление совместных военных учений с сербской армией. Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира".

https://ria.ru/20230312/miting-1857392424.html

https://ria.ru/20230330/zakharova-1861914854.html

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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, нато