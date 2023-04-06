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Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
17:10 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/nepal-1863421776.html
Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида
Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида - РИА Новости, 06.04.2023
Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида
Туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности в сопровождении гидов, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:10
2023-04-06T17:10
туризм
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непал
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности в сопровождении гидов, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. "Это мера безопасности для трекеров. Правило не касается всех туристов, а только тех, кто выбирает определенные маршруты для восхождения в горы", — сказал он.Если иностранец путешествует на общественном транспорте, ему не нужен гид. Если же гость занимается горным трекингом, то ему необходимы определенные ориентиры, чтобы сделать визит безопасным, поэтому нужен сопровождающий, отметил посол.Туладхар пояснил, что ранее были случаи с одиночными скалолазами, которые терялись в пути. По его словам, некоторых людей невозможно отследить, если они предпочитают пути вдоль берега реки. "В реках в Непале очень быстрое течение", — добавил дипломат. С 1 апреля Непал запретил иностранным туристам индивидуальный треккинг по горам без сопровождения гида. Путешественники обязаны получить разрешение на прохождение маршрутов в горах только через туркомпании.
https://ria.ru/20230306/nepal-1856108093.html
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туризм, новости - туризм, непал
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Непал
Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида

Посол: туристам в горах Непала лучше путешествовать только с гидом

© Pixabay / Pixabay/photodrishti Гора Покхара в Непале
Гора Покхара в Непале - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Pixabay / Pixabay/photodrishti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности в сопровождении гидов, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
"Это мера безопасности для трекеров. Правило не касается всех туристов, а только тех, кто выбирает определенные маршруты для восхождения в горы", — сказал он.
Если иностранец путешествует на общественном транспорте, ему не нужен гид. Если же гость занимается горным трекингом, то ему необходимы определенные ориентиры, чтобы сделать визит безопасным, поэтому нужен сопровождающий, отметил посол.
Туладхар пояснил, что ранее были случаи с одиночными скалолазами, которые терялись в пути. По его словам, некоторых людей невозможно отследить, если они предпочитают пути вдоль берега реки. "В реках в Непале очень быстрое течение", — добавил дипломат.
С 1 апреля Непал запретил иностранным туристам индивидуальный треккинг по горам без сопровождения гида. Путешественники обязаны получить разрешение на прохождение маршрутов в горах только через туркомпании.
Горы: Аннапурна и Мачапучаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Непале иностранцам запретят путешествовать без гида
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