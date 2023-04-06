https://ria.ru/20230406/nepal-1863421776.html

Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида

Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида - РИА Новости, 06.04.2023

Посол объяснил, почему туристам в Непале запрещено путешествовать без гида

Туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности в сопровождении гидов, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:10

2023-04-06T17:10

2023-04-06T17:10

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Туристы, желающие подняться в горы в Непале, будут чувствовать себя в большей безопасности в сопровождении гидов, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. "Это мера безопасности для трекеров. Правило не касается всех туристов, а только тех, кто выбирает определенные маршруты для восхождения в горы", — сказал он.Если иностранец путешествует на общественном транспорте, ему не нужен гид. Если же гость занимается горным трекингом, то ему необходимы определенные ориентиры, чтобы сделать визит безопасным, поэтому нужен сопровождающий, отметил посол.Туладхар пояснил, что ранее были случаи с одиночными скалолазами, которые терялись в пути. По его словам, некоторых людей невозможно отследить, если они предпочитают пути вдоль берега реки. "В реках в Непале очень быстрое течение", — добавил дипломат. С 1 апреля Непал запретил иностранным туристам индивидуальный треккинг по горам без сопровождения гида. Путешественники обязаны получить разрешение на прохождение маршрутов в горах только через туркомпании.

https://ria.ru/20230306/nepal-1856108093.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, непал