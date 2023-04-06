https://ria.ru/20230406/nato-1863499028.html

WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину

WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину - РИА Новости, 06.04.2023

WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину

НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal."Быстрое вступление Финляндии (в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:10

2023-04-06T15:10

2023-04-06T17:06

в мире

украина

финляндия

нато

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

киев

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal."Быстрое вступление Финляндии (в альянс. — Прим. ред.) контрастирует со статусом Украины и ее перспективами присоединиться к организации. Еще в 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге станет частью альянса, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают", — говорится в публикации. В статье указано, что в альянсе решают, предложить ли Киеву твердые или более расплывчатые гарантии безопасности.Четвертого апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863382832.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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в мире, украина, финляндия, нато, дмитрий песков, киев