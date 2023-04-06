WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину
WSJ: НАТО думает над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal.
"Быстрое вступление Финляндии (в альянс. — Прим. ред.) контрастирует со статусом Украины и ее перспективами присоединиться к организации. Еще в 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге станет частью альянса, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают", — говорится в публикации.
"Быстрое вступление Финляндии (в альянс. — Прим. ред.) контрастирует со статусом Украины и ее перспективами присоединиться к организации. Еще в 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге станет частью альянса, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают", — говорится в публикации.
В статье указано, что в альянсе решают, предложить ли Киеву твердые или более расплывчатые гарантии безопасности.
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"Ближайшие к Украине и России страны, в том числе Польша, Литва и Эстония, настаивают на надежных гарантиях безопасности, четком пути членства и тесных политических связях с Киевом. Однако другие, в том числе США, Германия и Франция, выступают за то, чтобы уделять внимание более насущным проблемам, таким как предоставление Украине оружия, финансирования и гуманитарной поддержки", — резюмировал автор материала.
Четвертого апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.