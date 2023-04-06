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WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 06.04.2023 (обновлено: 17:06 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/nato-1863499028.html
WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину
WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину - РИА Новости, 06.04.2023
WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину
НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal."Быстрое вступление Финляндии (в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:10
2023-04-06T17:06
в мире
украина
финляндия
нато
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal."Быстрое вступление Финляндии (в альянс. — Прим. ред.) контрастирует со статусом Украины и ее перспективами присоединиться к организации. Еще в 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге станет частью альянса, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают", — говорится в публикации. В статье указано, что в альянсе решают, предложить ли Киеву твердые или более расплывчатые гарантии безопасности.Четвертого апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863382832.html
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В мире, Украина, Финляндия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Киев
WSJ раскрыла, какой утешительный приз ждет Украину

WSJ: НАТО думает над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления в альянс Финляндии, пишет газета The Wall Street Journal.

"Быстрое вступление Финляндии (в альянс. — Прим. ред.) контрастирует со статусом Украины и ее перспективами присоединиться к организации. Еще в 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге станет частью альянса, но не уточнили, в какие сроки. Сегодня, однако, там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают", — говорится в публикации.
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В статье указано, что в альянсе решают, предложить ли Киеву твердые или более расплывчатые гарантии безопасности.
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"Ближайшие к Украине и России страны, в том числе Польша, Литва и Эстония, настаивают на надежных гарантиях безопасности, четком пути членства и тесных политических связях с Киевом. Однако другие, в том числе США, Германия и Франция, выступают за то, чтобы уделять внимание более насущным проблемам, таким как предоставление Украине оружия, финансирования и гуманитарной поддержки", — резюмировал автор материала.
Четвертого апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности.
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