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В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности" - РИА Новости, 06.04.2023
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11:07 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/nato-1863405627.html
В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности"
В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности" - РИА Новости, 06.04.2023
В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности"
НАТО не меняло своей позиции по отношению к ядерному оружию и не видит признаков изменения "ядерной военной реальности", заявил в интервью замгенсека альянса... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:07
2023-04-06T11:07
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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. НАТО не меняло своей позиции по отношению к ядерному оружию и не видит признаков изменения "ядерной военной реальности", заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ, комментируя заявления российских властей по теме ядерных вооружений. Он отметил, что НАТО осуждает риторику России по этому вопросу. По его словам, вне зависимости от позиции Москвы военный блок продолжит оказывать поддержку Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
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нато, в мире, россия
НАТО, В мире, Россия
В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности"

Замгенсека НАТО Джоанэ осудил риторику Москвы по вопросу ядерных вооружений

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. НАТО не меняло своей позиции по отношению к ядерному оружию и не видит признаков изменения "ядерной военной реальности", заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ, комментируя заявления российских властей по теме ядерных вооружений.
«
"Мы не видим на данный момент, у нас нет признаков изменения ядерной военной реальности РФ, как и НАТО - мы не изменили свою позицию, мы не повысили степень боеготовности, мы как альянс являемся ядерной сверхдержавой, но разыгрываем эту ситуацию крайне ответственно", - заявил Джоанэ агентству Agerpres.
Он отметил, что НАТО осуждает риторику России по этому вопросу. По его словам, вне зависимости от позиции Москвы военный блок продолжит оказывать поддержку Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
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