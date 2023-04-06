https://ria.ru/20230406/nato-1863405627.html

В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности"

В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности" - РИА Новости, 06.04.2023

В НАТО не увидели признаков изменения "ядерной реальности"

НАТО не меняло своей позиции по отношению к ядерному оружию и не видит признаков изменения "ядерной военной реальности", заявил в интервью замгенсека альянса... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:07

2023-04-06T11:07

2023-04-06T11:07

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россия

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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. НАТО не меняло своей позиции по отношению к ядерному оружию и не видит признаков изменения "ядерной военной реальности", заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ, комментируя заявления российских властей по теме ядерных вооружений. Он отметил, что НАТО осуждает риторику России по этому вопросу. По его словам, вне зависимости от позиции Москвы военный блок продолжит оказывать поддержку Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нато, в мире, россия