https://ria.ru/20230406/nasiliefinal-1863434630.html
ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?
ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия? - РИА Новости, 06.04.2023
ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?
Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста
2023-04-06T14:00
2023-04-06T14:00
2023-04-06T14:00
яснопонятно
общество
психология
психология личности
психотерапия
сериалы
преступления
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ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?
Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста
audio/mpeg
ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?
Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста
audio/mpeg
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, психология, психология личности, психотерапия, сериалы, преступления, аудио
ЯсноПонятно, Общество, Психология, психология личности, психотерапия, сериалы, преступления
ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?
Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста