https://ria.ru/20230406/nasiliefinal-1863434630.html

ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?

ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия? - РИА Новости, 06.04.2023

ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия?

Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста

2023-04-06T14:00

2023-04-06T14:00

2023-04-06T14:00

яснопонятно

общество

психология

психология личности

психотерапия

сериалы

преступления

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ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия? Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста audio/mpeg

ЯсноПонятно: есть ли польза от обсуждения насилия? Возможен ли мир без насилия в будущем? Этично ли рассказывать о маньяках? Можно ли страдать от ПТСР и не знать об этом? Подводим итоги сезона и отвечаем на волнующие вопросы в финальном выпуске подкаста audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, психология, психология личности, психотерапия, сериалы, преступления, аудио