https://ria.ru/20230406/nashestvie-1863374231.html

Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области

Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области - РИА Новости, 06.04.2023

Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области

Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области, гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция, сообщили РИА... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:43

2023-04-06T08:43

2023-04-06T08:43

шоубиз

музыка

калужская область

боровский район

нашествие

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области, гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. Отмечается, что фестиваль сохранит свой уникальный формат. Посетителей ждут выступления известных музыкальных групп, театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий. По словам медиадиректора фестиваля Сергея Горбачева, которого цитирует пресс-служба, площадка форума развернется в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе Калужской области. "Всего час езды, хоть по Минскому, хоть по Киевскому шоссе, и вы попадёте на тот музыкальный праздник, который уже много лет называется главным приключением года. Вас ждет три дня любимой музыки и прикольного отдыха", - рассказал он. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.

https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html

https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

калужская область

боровский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музыка, калужская область, боровский район, нашествие