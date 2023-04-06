https://ria.ru/20230406/nashestvie-1863374231.html
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области - РИА Новости, 06.04.2023
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области
Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области, гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция, сообщили РИА... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:43
2023-04-06T08:43
2023-04-06T08:43
шоубиз
музыка
калужская область
боровский район
нашествие
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области, гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. Отмечается, что фестиваль сохранит свой уникальный формат. Посетителей ждут выступления известных музыкальных групп, театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий. По словам медиадиректора фестиваля Сергея Горбачева, которого цитирует пресс-служба, площадка форума развернется в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе Калужской области. "Всего час езды, хоть по Минскому, хоть по Киевскому шоссе, и вы попадёте на тот музыкальный праздник, который уже много лет называется главным приключением года. Вас ждет три дня любимой музыки и прикольного отдыха", - рассказал он. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html
https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, калужская область, боровский район, нашествие
Шоубиз, Музыка, Калужская область, Боровский район, Нашествие
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области
Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа у села Митяево в Калужской области
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области, гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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"Оргкомитет фестиваля "Нашествие" с радостью сообщает, что в 2023 году "Главное Приключение Года" состоится 4, 5 и 6 августа на новой площадке в Калужской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что фестиваль сохранит свой уникальный формат. Посетителей ждут выступления известных музыкальных групп, театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и множество других зрелищных мероприятий.
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"Молодежная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны", - добавили в пресс-службе.
По словам медиадиректора фестиваля Сергея Горбачева, которого цитирует пресс-служба, площадка форума развернется в окрестностях деревни Митяево в Боровском районе Калужской области. "Всего час езды, хоть по Минскому, хоть по Киевскому шоссе, и вы попадёте на тот музыкальный праздник, который уже много лет называется главным приключением года. Вас ждет три дня любимой музыки и прикольного отдыха", - рассказал он.
Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
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