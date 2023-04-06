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Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.04.2023
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14:08 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/nalogi-1863472993.html
Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги" - РИА Новости, 06.04.2023
Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:08
2023-04-06T14:08
россия
антон силуанов
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. Документ упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте. Первоначальная редакция предоставляла гражданам такое право с 1 января 2024 года, но в рамках второго чтения этот срок решено было ускорить. Такая просьба поступила от ФНС и Минцифры России, которые готовы раньше перейти на этот порядок, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
https://ria.ru/20230320/nalog-1859019472.html
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россия, антон силуанов, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Россияне с июля смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

ГД приняла закон, позволяющий россиянам получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг.
Документ упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте.
Первоначальная редакция предоставляла гражданам такое право с 1 января 2024 года, но в рамках второго чтения этот срок решено было ускорить. Такая просьба поступила от ФНС и Минцифры России, которые готовы раньше перейти на этот порядок, поясняла первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
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РоссияАнтон СилуановГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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