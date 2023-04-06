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В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США
В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США - РИА Новости, 06.04.2023
В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США
МВФ наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:08
2023-04-06T16:08
2023-04-06T16:08
экономика
сша
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. МВФ наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году", - сказала она, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф
Экономика, США, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США
МВФ наблюдает замедление экономической активности в США из-за повышения процентных ставок