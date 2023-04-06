https://ria.ru/20230406/mvf-1863516460.html

В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США

В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США - РИА Новости, 06.04.2023

В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США

МВФ наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:08

2023-04-06T16:08

2023-04-06T16:08

экономика

сша

вашингтон (штат)

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. МВФ наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году", - сказала она, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230403/transh-1862727078.html

сша

вашингтон (штат)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф