https://ria.ru/20230406/msp-postavschiki-1863475816.html

Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"

Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания" - РИА Новости, 06.04.2023

Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"

ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:19

2023-04-06T14:19

2023-04-06T14:19

корпорация мсп

александр исаевич

ржд

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором программ "выращивания"."Для малого и среднего бизнеса участие в "выращивании" – это не только возможность в перспективе стать поставщиком крупнейшего заказчика. Попадание в программу дает как возможность получить импульс к развитию предприятия, так и предусматривает заключение офсетного договора на поставку средств малой механизации. Он будет заключен с победителем отбора", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Ознакомиться с условиями отбора и подать заявку на участие предприниматели могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Принять участие в "выращивании" от Российских железных дорог смогут не более пяти победителей отбора. Они получат, помимо правовой, методической, информационной и организационной поддержки от РЖД, индивидуальные карты развития в качестве МСП-поставщиков.В числе товаров, которые РЖД намерена закупать у таких поставщиков, - гидравлические приборы для рихтовки пути и разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях, комплекты для выправки пути, ручные козловые краны и другая продукция."Выращивание" от РЖД стало уже пятой по счету программой развития МСП-поставщиков от крупнейших заказчиков. Ранее об их запуске сообщили "Ростелеком", Группа "Интер РАО" и "Мослифт". В свою очередь, компания "Автодор-Платные Дороги" не только начала "выращивание", но и заключила с МСП-предприятием первый в стране офсетный договор. Он предусматривает долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство. Еще 27 крупных компаний рассматривают в 2023 году возможность запуска программ развития поставщиков, говорится в сообщении.Реализация программ "выращивания" МСП-поставщиков, оператором которых является КМСП, началась в ноябре 2022 года. По условиям программ, заказчики — компании с госучастием могут оказывать малым и средним предприятиям поддержку для их расширения их возможностей и повышения эффективности. Программы работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230327/zakupki-1860411678.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, ржд, экономика