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Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания" - РИА Новости, 06.04.2023
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14:19 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/msp-postavschiki-1863475816.html
Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"
Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания" - РИА Новости, 06.04.2023
Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"
ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:19
2023-04-06T14:19
корпорация мсп
александр исаевич
ржд
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором программ "выращивания"."Для малого и среднего бизнеса участие в "выращивании" – это не только возможность в перспективе стать поставщиком крупнейшего заказчика. Попадание в программу дает как возможность получить импульс к развитию предприятия, так и предусматривает заключение офсетного договора на поставку средств малой механизации. Он будет заключен с победителем отбора", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Ознакомиться с условиями отбора и подать заявку на участие предприниматели могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Принять участие в "выращивании" от Российских железных дорог смогут не более пяти победителей отбора. Они получат, помимо правовой, методической, информационной и организационной поддержки от РЖД, индивидуальные карты развития в качестве МСП-поставщиков.В числе товаров, которые РЖД намерена закупать у таких поставщиков, - гидравлические приборы для рихтовки пути и разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях, комплекты для выправки пути, ручные козловые краны и другая продукция."Выращивание" от РЖД стало уже пятой по счету программой развития МСП-поставщиков от крупнейших заказчиков. Ранее об их запуске сообщили "Ростелеком", Группа "Интер РАО" и "Мослифт". В свою очередь, компания "Автодор-Платные Дороги" не только начала "выращивание", но и заключила с МСП-предприятием первый в стране офсетный договор. Он предусматривает долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство. Еще 27 крупных компаний рассматривают в 2023 году возможность запуска программ развития поставщиков, говорится в сообщении.Реализация программ "выращивания" МСП-поставщиков, оператором которых является КМСП, началась в ноябре 2022 года. По условиям программ, заказчики — компании с госучастием могут оказывать малым и средним предприятиям поддержку для их расширения их возможностей и повышения эффективности. Программы работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, ржд, экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, РЖД, Экономика

Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"

© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором программ "выращивания".
"Для малого и среднего бизнеса участие в "выращивании" – это не только возможность в перспективе стать поставщиком крупнейшего заказчика. Попадание в программу дает как возможность получить импульс к развитию предприятия, так и предусматривает заключение офсетного договора на поставку средств малой механизации. Он будет заключен с победителем отбора", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Ознакомиться с условиями отбора и подать заявку на участие предприниматели могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Принять участие в "выращивании" от Российских железных дорог смогут не более пяти победителей отбора. Они получат, помимо правовой, методической, информационной и организационной поддержки от РЖД, индивидуальные карты развития в качестве МСП-поставщиков.
В числе товаров, которые РЖД намерена закупать у таких поставщиков, - гидравлические приборы для рихтовки пути и разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях, комплекты для выправки пути, ручные козловые краны и другая продукция.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Закупки малого объема у МСП выросли вдвое до 375 млрд рублей в 2022 году
27 марта, 10:00
"Выращивание" от РЖД стало уже пятой по счету программой развития МСП-поставщиков от крупнейших заказчиков. Ранее об их запуске сообщили "Ростелеком", Группа "Интер РАО" и "Мослифт". В свою очередь, компания "Автодор-Платные Дороги" не только начала "выращивание", но и заключила с МСП-предприятием первый в стране офсетный договор. Он предусматривает долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство. Еще 27 крупных компаний рассматривают в 2023 году возможность запуска программ развития поставщиков, говорится в сообщении.
Реализация программ "выращивания" МСП-поставщиков, оператором которых является КМСП, началась в ноябре 2022 года. По условиям программ, заказчики — компании с госучастием могут оказывать малым и средним предприятиям поддержку для их расширения их возможностей и повышения эффективности. Программы работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичРЖДЭкономика
 
 
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