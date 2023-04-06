Корпорация МСП: РЖД выбирает МСП-поставщиков для программы "выращивания"
© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" проводит отбор участников программы развития ("выращивания") поставщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса, сообщает Корпорация МСП (КМСП), являющаяся оператором программ "выращивания".
"Для малого и среднего бизнеса участие в "выращивании" – это не только возможность в перспективе стать поставщиком крупнейшего заказчика. Попадание в программу дает как возможность получить импульс к развитию предприятия, так и предусматривает заключение офсетного договора на поставку средств малой механизации. Он будет заключен с победителем отбора", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Ознакомиться с условиями отбора и подать заявку на участие предприниматели могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Принять участие в "выращивании" от Российских железных дорог смогут не более пяти победителей отбора. Они получат, помимо правовой, методической, информационной и организационной поддержки от РЖД, индивидуальные карты развития в качестве МСП-поставщиков.
В числе товаров, которые РЖД намерена закупать у таких поставщиков, - гидравлические приборы для рихтовки пути и разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях, комплекты для выправки пути, ручные козловые краны и другая продукция.
"Выращивание" от РЖД стало уже пятой по счету программой развития МСП-поставщиков от крупнейших заказчиков. Ранее об их запуске сообщили "Ростелеком", Группа "Интер РАО" и "Мослифт". В свою очередь, компания "Автодор-Платные Дороги" не только начала "выращивание", но и заключила с МСП-предприятием первый в стране офсетный договор. Он предусматривает долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство. Еще 27 крупных компаний рассматривают в 2023 году возможность запуска программ развития поставщиков, говорится в сообщении.
Реализация программ "выращивания" МСП-поставщиков, оператором которых является КМСП, началась в ноябре 2022 года. По условиям программ, заказчики — компании с госучастием могут оказывать малым и средним предприятиям поддержку для их расширения их возможностей и повышения эффективности. Программы работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.