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Ozon разместил запрос на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 06.04.2023
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10:00 06.04.2023
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Ozon разместил запрос на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ
Ozon разместил запрос на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 06.04.2023
Ozon разместил запрос на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ
Маркетплейс Ozon присоединился к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт" запрос по поиску поставщиков из РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:00
2023-04-06T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
ozon
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon присоединился к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт" запрос по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.Интернет-магазин ведет поиск поставщиков продовольственной продукции, которая должна будет продаваться под собственной торговой маркой Ozon."Предприниматели смогут представить собственную продукцию покупателям на одном из крупнейших российских маркетплейсов при помощи Цифровой платформы МСП.РФ. Потребители, со своей стороны, получат возможность приобрести отечественную продукцию. При этом расширение рынка сбыта будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, ozon
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Ozon

Ozon разместил запрос на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon присоединился к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив в специальном сервисе "Производственная кооперация и сбыт" запрос по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.
Интернет-магазин ведет поиск поставщиков продовольственной продукции, которая должна будет продаваться под собственной торговой маркой Ozon.
Логотип корпорации МСП
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"Предприниматели смогут представить собственную продукцию покупателям на одном из крупнейших российских маркетплейсов при помощи Цифровой платформы МСП.РФ. Потребители, со своей стороны, получат возможность приобрести отечественную продукцию. При этом расширение рынка сбыта будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичOzon
 
 
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