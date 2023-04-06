https://ria.ru/20230406/mks-1863555703.html

"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года

"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.04.2023

"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года

"Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:01

2023-04-06T18:01

2023-04-06T18:04

космос - риа наука

роскосмос

россия

юрий борисов (роскосмос)

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.Решение о продлении рекомендовано Советом главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", а затем рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом "Роскосмоса" и госкомиссией."Госкорпорация "Роскосмос" направила в правительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно", - говорится в сообщении.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.Планируется, что для поддержания присутствия российских космонавтов в космосе после окончания эксплуатации МКС будет создана Российская орбитальная станция (РОС). РКК "Энергия" должна подготовить проект новой станции к концу 2023 года, а развёртывание станции на орбите начнётся не ранее 2028 года. Предполагается, что РОС будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с её борта станции лучше просматривалась территория РФ.

https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html

https://ria.ru/20221221/mks-1840187816.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, россия, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс)