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"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.04.2023
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18:01 06.04.2023 (обновлено: 18:04 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/mks-1863555703.html
"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года
"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года - РИА Новости, 06.04.2023
"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года
"Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:01
2023-04-06T18:04
космос - риа наука
роскосмос
россия
юрий борисов (роскосмос)
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.Решение о продлении рекомендовано Советом главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", а затем рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом "Роскосмоса" и госкомиссией."Госкорпорация "Роскосмос" направила в правительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно", - говорится в сообщении.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.Планируется, что для поддержания присутствия российских космонавтов в космосе после окончания эксплуатации МКС будет создана Российская орбитальная станция (РОС). РКК "Энергия" должна подготовить проект новой станции к концу 2023 года, а развёртывание станции на орбите начнётся не ранее 2028 года. Предполагается, что РОС будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с её борта станции лучше просматривалась территория РФ.
https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" предложил продлить работу России на МКС до 2028 года

"Роскосмос" предложил правительству продлить эксплуатацию сегмента МКС до 2028 года

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Решение о продлении рекомендовано Советом главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", а затем рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом "Роскосмоса" и госкомиссией.
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"Госкорпорация "Роскосмос" направила в правительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
Планируется, что для поддержания присутствия российских космонавтов в космосе после окончания эксплуатации МКС будет создана Российская орбитальная станция (РОС). РКК "Энергия" должна подготовить проект новой станции к концу 2023 года, а развёртывание станции на орбите начнётся не ранее 2028 года. Предполагается, что РОС будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с её борта станции лучше просматривалась территория РФ.
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