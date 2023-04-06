https://ria.ru/20230406/mks-1863437064.html

Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"

Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал" - РИА Новости, 06.04.2023

Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"

Российский космонавт Сергей Прокопьев в ручном режиме пристыковал корабль "Союз МС-23", несколькими десятками минут ранее отстыковавшийся от модуля "Поиск"... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:37

2023-04-06T12:37

2023-04-06T12:40

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев в ручном режиме пристыковал корабль "Союз МС-23", несколькими десятками минут ранее отстыковавшийся от модуля "Поиск" Международной космической станции, к другому модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Вместе с Прокопьевым в корабле находились бортинженеры его корабля - российский космонавт Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио. Экипаж закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в корабле, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности. Отстыковка произошла в 11.45 мск. После стыковки "Союза" к модулю "Причал" Прокопьеву, Петелину и Рубио предстоит открыть люк в бытовой отсек корабля, снять скафандры, а также проверить герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и только после этого открыть их. Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля было необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года. По данным госкорпорации, это была уже 51-я перестыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" на орбитальных станциях с 1978 года. На МКС подобная операция была проведена в 21-й раз. Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции. Помимо Прокопьева, Петелина и Рубио в него входят еще один россиянин Андрей Федяев, американские астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все четверо прибыли на станцию на американском Crew Dragon 3 марта. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23". Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.

https://ria.ru/20230324/aleksandrov-1860109115.html

https://ria.ru/20230403/kikina-1862114107.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, наса