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Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал" - РИА Новости, 06.04.2023
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12:37 06.04.2023 (обновлено: 12:40 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/mks-1863437064.html
Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"
Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал" - РИА Новости, 06.04.2023
Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"
Российский космонавт Сергей Прокопьев в ручном режиме пристыковал корабль "Союз МС-23", несколькими десятками минут ранее отстыковавшийся от модуля "Поиск"... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:37
2023-04-06T12:40
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев в ручном режиме пристыковал корабль "Союз МС-23", несколькими десятками минут ранее отстыковавшийся от модуля "Поиск" Международной космической станции, к другому модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Вместе с Прокопьевым в корабле находились бортинженеры его корабля - российский космонавт Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио. Экипаж закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в корабле, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности. Отстыковка произошла в 11.45 мск. После стыковки "Союза" к модулю "Причал" Прокопьеву, Петелину и Рубио предстоит открыть люк в бытовой отсек корабля, снять скафандры, а также проверить герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и только после этого открыть их. Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля было необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года. По данным госкорпорации, это была уже 51-я перестыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" на орбитальных станциях с 1978 года. На МКС подобная операция была проведена в 21-й раз. Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции. Помимо Прокопьева, Петелина и Рубио в него входят еще один россиянин Андрей Федяев, американские астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все четверо прибыли на станцию на американском Crew Dragon 3 марта. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23". Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.
https://ria.ru/20230324/aleksandrov-1860109115.html
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космос - риа наука, земля, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, НАСА
Российский космонавт перестыковал "Союз МС-23" на модуль МКС "Причал"

Российский космонавт Прокопьев перестыковал "Союз МС-23" с модуля МКС "Поиск" к "Причалу"

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев в ручном режиме пристыковал корабль "Союз МС-23", несколькими десятками минут ранее отстыковавшийся от модуля "Поиск" Международной космической станции, к другому модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос".
Вместе с Прокопьевым в корабле находились бортинженеры его корабля - российский космонавт Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио. Экипаж закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в корабле, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности. Отстыковка произошла в 11.45 мск.
После стыковки "Союза" к модулю "Причал" Прокопьеву, Петелину и Рубио предстоит открыть люк в бытовой отсек корабля, снять скафандры, а также проверить герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и только после этого открыть их.
Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля было необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года.
По данным госкорпорации, это была уже 51-я перестыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" на орбитальных станциях с 1978 года. На МКС подобная операция была проведена в 21-й раз.
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Сейчас на станции работает экипаж 69-й длительной экспедиции. Помимо Прокопьева, Петелина и Рубио в него входят еще один россиянин Андрей Федяев, американские астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все четверо прибыли на станцию на американском Crew Dragon 3 марта.
Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23".
Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.
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