https://ria.ru/20230406/mks-1863419897.html

"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль

"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль - РИА Новости, 06.04.2023

"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль

Корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио отстыковался российского модуля... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:50

2023-04-06T11:50

2023-04-06T11:50

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио отстыковался российского модуля "Поиск" Международной космической станции, примерно через 40 минут Прокопьев в ручном режиме пристыкует его к модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Перед тем, как отчалить от станции, экипаж корабля закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в спускаемом аппарате корабля, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности. Стыковка "Союза" к модулю "Причал" ожидается в 12.23 мск. После этого экипаж откроет люк в бытовой отсек, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и откроет их. Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23". Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.

https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html

https://ria.ru/20230224/mks-1854065901.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)