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"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль - РИА Новости, 06.04.2023
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11:50 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/mks-1863419897.html
"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль
"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль - РИА Новости, 06.04.2023
"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль
Корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио отстыковался российского модуля... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:50
2023-04-06T11:50
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио отстыковался российского модуля "Поиск" Международной космической станции, примерно через 40 минут Прокопьев в ручном режиме пристыкует его к модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос". Перед тем, как отчалить от станции, экипаж корабля закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в спускаемом аппарате корабля, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности. Стыковка "Союза" к модулю "Причал" ожидается в 12.23 мск. После этого экипаж откроет люк в бытовой отсек, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и откроет их. Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года. Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23". Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.
https://ria.ru/20230303/kosmonavty-1855550825.html
https://ria.ru/20230224/mks-1854065901.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
"Союз МС-23" отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль

"Союз МС-23" с экипажем отстыковался от МКС перед перемещением на другой модуль

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с беспилотным кораблем Союз МС-23 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио отстыковался российского модуля "Поиск" Международной космической станции, примерно через 40 минут Прокопьев в ручном режиме пристыкует его к модулю "Причал", трансляцию операции ведёт "Роскосмос".
Перед тем, как отчалить от станции, экипаж корабля закрыл переходные люки между "Союзом МС-23" и "Поиском" и проверил их герметичность. Затем космонавты надели аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2", заняли места в спускаемом аппарате корабля, закрыли люк в бытовой отсек и также убедились в их герметичности.
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Стыковка "Союза" к модулю "Причал" ожидается в 12.23 мск. После этого экипаж откроет люк в бытовой отсек, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и откроет их. Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля необходимо для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", запланированных на весну-лето 2023 года.
Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за того, что в корабле после попадания микрометеороида в радиатор вышла из строя система охлаждения, экипаж решили вернуть на Землю на следующем "Союзе МС-23".
Новый корабль пристыковался к "Поиску" в автоматическом режиме 26 февраля 2023 года. "Союз МС-22" также в автоматическом режиме отстыковался от станции 28 марта. Его спускаемый аппарат через несколько часов в этот же день приземлился в Казахстане.
Трансляция пуска ракеты-носителя Союз-2.1а с беспилотным кораблем Союз МС-23 на экране в Центре управления полетами (ЦУП) в Королёве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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