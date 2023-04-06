https://ria.ru/20230406/mid-1863366285.html

У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД

У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД - РИА Новости, 06.04.2023

У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД

Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T06:33

2023-04-06T06:33

2023-04-06T10:11

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19."В свою очередь, партнеры сигнализировали нам о готовности осуществить ротацию сотрудников нашего диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации. Находимся в плотном контакте с корейскими партнерами", — заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230328/kndr-1861171187.html

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москва, россия, в мире, пхеньян