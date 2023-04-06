https://ria.ru/20230406/mid-1863366285.html
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД - РИА Новости, 06.04.2023
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД
Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:33
2023-04-06T06:33
2023-04-06T10:11
москва
россия
в мире
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861227259_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c0f02f0aaa0492e5ee95d05a9b3fb1c2.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19."В свою очередь, партнеры сигнализировали нам о готовности осуществить ротацию сотрудников нашего диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации. Находимся в плотном контакте с корейскими партнерами", — заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230328/kndr-1861171187.html
москва
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861227259_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_6659f0b00fb0c8f4b6b8ce8058686de2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, пхеньян
Москва, Россия, В мире, Пхеньян
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД
МИД: у Москвы нет подтвержденной информации о подготовке КНДР к возобновлению дипконтактов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.
В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
«
"На данный момент не располагаем официально подтвержденной информацией о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, — рассказали в министерстве. — Что касается вопроса о ротации дипломатического состава российского посольства в Пхеньяне, то мы постоянно ставим его перед северокорейской стороной".
"В свою очередь, партнеры сигнализировали нам о готовности осуществить ротацию сотрудников нашего диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации. Находимся в плотном контакте с корейскими партнерами", — заключили в министерстве.
Военный эксперт заявил, что КНДР вошла в клуб ведущих ядерных стран