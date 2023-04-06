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У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД - РИА Новости, 06.04.2023
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06:33 06.04.2023 (обновлено: 10:11 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/mid-1863366285.html
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД - РИА Новости, 06.04.2023
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД
Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:33
2023-04-06T10:11
москва
россия
в мире
пхеньян
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19."В свою очередь, партнеры сигнализировали нам о готовности осуществить ротацию сотрудников нашего диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации. Находимся в плотном контакте с корейскими партнерами", — заключили в министерстве.
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москва, россия, в мире, пхеньян
Москва, Россия, В мире, Пхеньян
У Москвы нет информации о возобновлении дипконтактов с КНДР, сообщил МИД

МИД: у Москвы нет подтвержденной информации о подготовке КНДР к возобновлению дипконтактов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньян оповестил о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации, сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.
В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
«

"На данный момент не располагаем официально подтвержденной информацией о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, — рассказали в министерстве. — Что касается вопроса о ротации дипломатического состава российского посольства в Пхеньяне, то мы постоянно ставим его перед северокорейской стороной".

"В свою очередь, партнеры сигнализировали нам о готовности осуществить ротацию сотрудников нашего диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации. Находимся в плотном контакте с корейскими партнерами", — заключили в министерстве.
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