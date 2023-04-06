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ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 06.04.2023 (обновлено: 08:58 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/melitopol-1863368718.html
ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО
ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО - РИА Новости, 06.04.2023
ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО
Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь из HIMARS, система ПВО уничтожила все ракеты, сообщили экстренные службы Запорожской области. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:27
2023-04-06T08:58
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь из HIMARS, система ПВО уничтожила все ракеты, сообщили экстренные службы Запорожской области.По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70 процентов территории области, украинские войска продолжают удерживать город Запорожье.
https://ria.ru/20230406/artilleriya-1863362895.html
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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Вооруженные силы Украины
ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО

Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS, все шесть ракет сбиты ПВО

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь из HIMARS, система ПВО уничтожила все ракеты, сообщили экстренные службы Запорожской области.
«

"В 2:03 (мск) 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополь. Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70 процентов территории области, украинские войска продолжают удерживать город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВооруженные силы Украины
 
 
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