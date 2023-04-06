https://ria.ru/20230406/melitopol-1863368718.html

ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО

ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО - РИА Новости, 06.04.2023

ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все ракеты сбиты ПВО

Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь из HIMARS, система ПВО уничтожила все ракеты, сообщили экстренные службы Запорожской области. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T07:27

2023-04-06T07:27

2023-04-06T08:58

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Мелитополь из HIMARS, система ПВО уничтожила все ракеты, сообщили экстренные службы Запорожской области.По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70 процентов территории области, украинские войска продолжают удерживать город Запорожье.

https://ria.ru/20230406/artilleriya-1863362895.html

мелитополь

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2023

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происшествия, мелитополь, вооруженные силы украины