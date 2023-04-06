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В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 06.04.2023
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22:06 06.04.2023 (обновлено: 23:08 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/materialy-1863616649.html
В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана
В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 06.04.2023
В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана
Администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:06
2023-04-06T23:08
в мире
сша
афганистан
россия
джо байден
джон кирби
конгресс сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей, сообщили в Белом доме и Пентагоне. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе 20-летней кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. "Эти документы носят чувствительный и секретный характер. Мы пошли на экстраординарный шаг, решив поделиться ими с конгрессом, профильными комитетами и их руководством... Мы не обязаны были это делать, но президент принял (такое решение)", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Взяв в январе под контроль палату представителей конгресса США, республиканская оппозиция занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане. Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что в конгресс передается постфактумный анализ имплементации Пентагоном политики США на афганском направлении в период с января 2020 года по август 2021 года. Кирби также сообщил, что материалы, которые получат конгрессмены, затрагивают, в том числе теракт в кабульском аэропорту, где 26 августа 2021 года погибли 13 американских военных и десятки афганцев. Защищая решение о выводе войск, он добавил, что США вряд ли могли бы дать столь эффективный отпор России на Украине и настолько усилить свои геополитические позиции в противостоянии с Китаем, если бы сохраняли вовлеченность в конфликт в Афганистане.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
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в мире, сша, афганистан, россия, джо байден, джон кирби, конгресс сша, министерство обороны сша, дональд трамп
В мире, США, Афганистан, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Конгресс США, Министерство обороны США, Дональд Трамп
В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана

Администрация США передала в конгресс материалы, касающиеся вывода войск из Афганистана

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США в Кабуле
Морские пехотинцы США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей, сообщили в Белом доме и Пентагоне.
В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе 20-летней кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом.
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"Эти документы носят чувствительный и секретный характер. Мы пошли на экстраординарный шаг, решив поделиться ими с конгрессом, профильными комитетами и их руководством... Мы не обязаны были это делать, но президент принял (такое решение)", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Взяв в январе под контроль палату представителей конгресса США, республиканская оппозиция занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане.
Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что в конгресс передается постфактумный анализ имплементации Пентагоном политики США на афганском направлении в период с января 2020 года по август 2021 года.
Кирби также сообщил, что материалы, которые получат конгрессмены, затрагивают, в том числе теракт в кабульском аэропорту, где 26 августа 2021 года погибли 13 американских военных и десятки афганцев.
Защищая решение о выводе войск, он добавил, что США вряд ли могли бы дать столь эффективный отпор России на Украине и настолько усилить свои геополитические позиции в противостоянии с Китаем, если бы сохраняли вовлеченность в конфликт в Афганистане.
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В миреСШААфганистанРоссияДжо БайденДжон КирбиКонгресс СШАМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
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