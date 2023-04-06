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В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана

В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 06.04.2023

В конгресс США передали материалы по выводу войск из Афганистана

Администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:06

2023-04-06T22:06

2023-04-06T23:08

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афганистан

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Администрация США передала в конгресс секретные материалы внутриведомственного "постфактумного анализа" вывода американских войск из Афганистана, который стал предметом расследования законодателей, сообщили в Белом доме и Пентагоне. В документах, которые могут пролить свет на просчеты военных, политиков и дипломатов на завершающем этапе 20-летней кампании, подчеркивается, что поле для маневра президента Джо Байдена оказалось "существенно сужено условиями, созданными его предшественником" Дональдом Трампом. "Эти документы носят чувствительный и секретный характер. Мы пошли на экстраординарный шаг, решив поделиться ими с конгрессом, профильными комитетами и их руководством... Мы не обязаны были это делать, но президент принял (такое решение)", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Взяв в январе под контроль палату представителей конгресса США, республиканская оппозиция занялась расследованием различных эпизодов деятельности демократической администрации, включая завершение 20-летней американской кампании в Афганистане. Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что в конгресс передается постфактумный анализ имплементации Пентагоном политики США на афганском направлении в период с января 2020 года по август 2021 года. Кирби также сообщил, что материалы, которые получат конгрессмены, затрагивают, в том числе теракт в кабульском аэропорту, где 26 августа 2021 года погибли 13 американских военных и десятки афганцев. Защищая решение о выводе войск, он добавил, что США вряд ли могли бы дать столь эффективный отпор России на Украине и настолько усилить свои геополитические позиции в противостоянии с Китаем, если бы сохраняли вовлеченность в конфликт в Афганистане.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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в мире, сша, афганистан, россия, джо байден, джон кирби, конгресс сша, министерство обороны сша, дональд трамп