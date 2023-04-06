Рейтинг@Mail.ru
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 06.04.2023 (обновлено: 00:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/marin-1863354536.html
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку - РИА Новости, 06.04.2023
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:42
2023-04-06T00:48
в мире
финляндия
санна марин
саули ниинисте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822333571_0:75:3004:1765_1920x0_80_0_0_4ec2da68be5aac2582ad4635e5355a6c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии. "Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля", - говорится в сообщении. Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин, 76-й кабинет, будет выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина. Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.
https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822333571_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_450dc8632d45c0f4f1ea2a3994042687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, санна марин, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Санна Марин, Саули Ниинисте
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку в четверг, 6 апреля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии.
"Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля", - говорится в сообщении.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России
Вчера, 12:39
Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин, 76-й кабинет, будет выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина. Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.
 
В миреФинляндияСанна МаринСаули Ниинисте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала