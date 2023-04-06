https://ria.ru/20230406/marin-1863354536.html
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку - РИА Новости, 06.04.2023
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:42
2023-04-06T00:42
2023-04-06T00:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии. "Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля", - говорится в сообщении. Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин, 76-й кабинет, будет выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина. Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.
https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html
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в мире, финляндия, санна марин, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Санна Марин, Саули Ниинисте
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдет в отставку в четверг, 6 апреля
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр — РИА Новости. Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента Финляндии Саули Ниинистё об отставке, сообщает канцелярия президента Финляндии.
"Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля", - говорится в сообщении.
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Отставка кабмина является традиционной в Финляндии после парламентских выборов. Правительство Марин, 76-й кабинет, будет выполнять технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина. Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.