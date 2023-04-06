https://ria.ru/20230406/lvov-1863422101.html

Во Львове снесли храм УПЦ, чтобы построить там церковь раскольников

Во Львове снесли храм УПЦ, чтобы построить там церковь раскольников - РИА Новости, 06.04.2023

Во Львове снесли храм УПЦ, чтобы построить там церковь раскольников

Во Львове раскольники из Православной церкви Украины снесли деревянный храм канонической Украинской православной церкви, следует из сообщения заместителя мэра... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:56

2023-04-06T11:56

2023-04-06T12:16

религия

львов

украина

украинская православная церковь

московский патриархат

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Во Львове раскольники из Православной церкви Украины снесли деревянный храм канонической Украинской православной церкви, следует из сообщения заместителя мэра по градостроительству Любомира Зубача. "Община ПЦУ проводит благоустройство территории, разбирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения Московского патриархата на Сихове", — написал он в соцсетях.Зубач подчеркнул, что все происходит "по закону", а полиция обеспечивает порядок.На опубликованных им фото видно, как группа людей разбирает здание, срывает с него крышу.Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опубликовал в Telegram-канале видео, на котором экскаватор окончательно рушит деревянную церковь. "Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж в Сихове", — говорится в подписи.В канонической церкви рассказали, что снесенное здание — это храм во имя равноапостольного князя Владимира. На этой неделе мэр Львова Андрей Садовый заявил, что все имущество УПЦ передадут либо раскольнической ПЦУ, либо на баланс города. По его словам, решение о сносе храма в Сихове стало первым постановлением городских властей по этому поводу. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

львов, украина, украинская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц