https://ria.ru/20230406/lukashenko-1863496550.html
Лукашенко заявил о военном давлении со стороны Запада
Лукашенко заявил о военном давлении со стороны Запада - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил о военном давлении со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после неудавшихся попыток экономической блокады Запад начал давить в военном отношении, наращивая силы и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:03
2023-04-06T15:03
2023-04-06T16:36
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после неудавшихся попыток экономической блокады Запад начал давить в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО."На смену неудавшимся попыткам экономической блокады сегодня, а экономическая блокада не могла удастся, просто они так наскоком решили нас взять. Если бы подумали серьезно, они бы это не сделали, потому что экономика в принципе самодостаточна. Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении - наращивать силы и средства НАТО у границ Беларуси и России", - сказал он на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в четверг в Москве.По словам Лукашенко, "особенно их сейчас волнует Калининградская область". "Это то, что вы видите - усиливается риторика глобального вооруженного конфликта", - отметил белорусский президент.
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Лукашенко о целенаправленном военном давлении Запада на Россию и Белоруссию
Лукашенко о целенаправленном военном давлении Запада на Россию и Белоруссию
2023-04-06T15:03
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в мире, нато, александр лукашенко, белоруссия, россия, москва
В мире, НАТО, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Москва
Лукашенко заявил о военном давлении со стороны Запада
Лукашенко: на смену неудавшейся экономической блокаде пришло военное давление Запада