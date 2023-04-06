https://ria.ru/20230406/lukashenko-1863489359.html

Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам

Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам - РИА Новости, 06.04.2023

Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:43

2023-04-06T14:43

2023-04-06T15:18

владимир путин

александр лукашенко

политика

белоруссия

россия

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает Белта."Президенты Беларуси и России в ходе переговоров накануне заседания ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства – ред.) приняли решение по всем вопросам. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии в Кремль", - передает в четверг агентство.

https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html

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россия

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия