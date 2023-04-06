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Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам - РИА Новости, 06.04.2023
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14:43 06.04.2023 (обновлено: 15:18 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/lukashenko-1863489359.html
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:43
2023-04-06T15:18
владимир путин
александр лукашенко
политика
белоруссия
россия
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает Белта."Президенты Беларуси и России в ходе переговоров накануне заседания ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства – ред.) приняли решение по всем вопросам. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии в Кремль", - передает в четверг агентство.
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владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия, Россия
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам

Лукашенко заявил, что в среду на встрече с Путиным принял решения по всем вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает Белта.
"Президенты Беларуси и России в ходе переговоров накануне заседания ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства – ред.) приняли решение по всем вопросам. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии в Кремль", - передает в четверг агентство.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
25 февраля, 12:50
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаБелоруссияРоссия
 
 
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