https://ria.ru/20230406/lukashenko-1863489359.html
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам - РИА Новости, 06.04.2023
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:43
2023-04-06T14:43
2023-04-06T15:18
владимир путин
александр лукашенко
политика
белоруссия
россия
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в среду он с российским лидером Владимиром Путиным приняли решение по всем актуальным вопросам, сообщает Белта."Президенты Беларуси и России в ходе переговоров накануне заседания ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства – ред.) приняли решение по всем вопросам. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии в Кремль", - передает в четверг агентство.
https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия, Россия
Лукашенко заявил, что накануне с Путиным принял решения по всем вопросам
Лукашенко заявил, что в среду на встрече с Путиным принял решения по всем вопросам