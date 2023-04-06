https://ria.ru/20230406/livan-1863509426.html

Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат

Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат - РИА Новости, 06.04.2023

Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат

Ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:47

2023-04-06T15:47

2023-04-06T15:59

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БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем."Из Ливана были запущены ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой - более 90 ракет", - заявил Хашем, являющийся членом шиитского Блока освобождения и развития.По его словам, "вероятнее всего, ракеты запускали из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме".Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. Израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром, сообщили РИА Новости очевидцы.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ливан, израиль