https://ria.ru/20230406/livan-1863509426.html
Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат
Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат - РИА Новости, 06.04.2023
Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат
Ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:47
2023-04-06T15:47
2023-04-06T15:59
в мире
ливан
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_4321212a28bddafdfd25e1b048cc437d.jpg
БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем."Из Ливана были запущены ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой - более 90 ракет", - заявил Хашем, являющийся членом шиитского Блока освобождения и развития.По его словам, "вероятнее всего, ракеты запускали из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме".Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. Израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром, сообщили РИА Новости очевидцы.
https://ria.ru/20230406/trevoga-1863489246.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ee20c1c3992adb6b75bea0f650e8e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль
Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет, заявил депутат
Депутат Ливана заявил, что Израиль запустил по территории страны более 90 ракет
БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента Касем Хашем.
"Из Ливана были запущены ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой - более 90 ракет", - заявил Хашем, являющийся членом шиитского Блока освобождения и развития.
По его словам, "вероятнее всего, ракеты запускали из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме".
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. Израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром, сообщили РИА Новости очевидцы.
Израильская система ПРО перехватила ракету, выпущенную с территории Ливана