https://ria.ru/20230406/lisy-1863598223.html
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории - РИА Новости, 06.04.2023
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории
Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:11
2023-04-06T20:11
2023-04-06T20:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Вчера недалеко от метро Калужская на территории детского сада была замечена лиса с лисятами, они поселились под верандой. Однако сегодня утром лиса с выводком покинула территорию детского сада и теперь юным посетителям учреждения ничего не угрожает", - рассказал Бурмистров. При этом он добавил, что двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме.
https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы