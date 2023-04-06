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Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории - РИА Новости, 06.04.2023
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20:11 06.04.2023 (обновлено: 20:13 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/lisy-1863598223.html
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории - РИА Новости, 06.04.2023
Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории
Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:11
2023-04-06T20:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Вчера недалеко от метро Калужская на территории детского сада была замечена лиса с лисятами, они поселились под верандой. Однако сегодня утром лиса с выводком покинула территорию детского сада и теперь юным посетителям учреждения ничего не угрожает", - рассказал Бурмистров. При этом он добавил, что двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме.
https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html
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москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории

© iStock.com / BlueBarronPhotoДикая лиса и лисенок
Дикая лиса и лисенок - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Вчера недалеко от метро Калужская на территории детского сада была замечена лиса с лисятами, они поселились под верандой. Однако сегодня утром лиса с выводком покинула территорию детского сада и теперь юным посетителям учреждения ничего не угрожает", - рассказал Бурмистров.
При этом он добавил, что двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме.
Лисица - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
В Москве начали чаще появляться лисы
18 января, 08:23
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей БурмистровДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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