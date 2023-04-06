https://ria.ru/20230406/lisy-1863598223.html

Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории

Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории - РИА Новости, 06.04.2023

Дикая лиса с лисятами, облюбовавшие детсад в Москве, ушли с территории

Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:11

2023-04-06T20:11

2023-04-06T20:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей бурмистров

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863593630_0:99:3070:1826_1920x0_80_0_0_e5c221fbd11b74ec33da4d96fc0e7d95.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лиса с лисятами, поселившиеся в детсаду на юго-западе Москвы, ушли с территории учреждения, двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. "Вчера недалеко от метро Калужская на территории детского сада была замечена лиса с лисятами, они поселились под верандой. Однако сегодня утром лиса с выводком покинула территорию детского сада и теперь юным посетителям учреждения ничего не угрожает", - рассказал Бурмистров. При этом он добавил, что двух лисят удалось поймать, но, скорее всего, после осмотра их отпустят к маме.

https://ria.ru/20230118/lisa-1845626801.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы