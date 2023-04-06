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В Ленобласти растет инвестиционная активность - РИА Новости, 06.04.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:46 06.04.2023 (обновлено: 10:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/lenoblast-1863398734.html
В Ленобласти растет инвестиционная активность
В Ленобласти растет инвестиционная активность - РИА Новости, 06.04.2023
В Ленобласти растет инвестиционная активность
В Ленинградской области за первый квартал 2023 года в личном кабинете инвестора системы "Зеленый коридор" было зарегистрировано 54 новых инвестиционных проекта, РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:46
2023-04-06T10:50
инвестиции
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области за первый квартал 2023 года в личном кабинете инвестора системы "Зеленый коридор" было зарегистрировано 54 новых инвестиционных проекта, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общая сумма заявленных инвестиций в первом квартале составила 100,5 миллиарда рублей. Сюда вошли проекты в области нефтегазохимической, пищевой и легкой промышленности, агропромышленного комплекса, машиностроения, логистики, деревообработки, строительных товаров и туризма."Создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов – это задача всех уровней власти, в том числе и муниципальных. Мы продолжим повышать качество сервисов, автоматизировать и цифровизировать процессы, так как именно это помогает сокращать сроки, делает все процедуры прозрачнее. К личному кабинету инвестора в системе "Зеленый коридор" в настоящее время уже подключены восемь районов области, до конца текущего года – остальные десять районов смогут использовать систему "единого окна", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.В свою очередь, директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасия Михальченко рассказала, что в регионе отмечается увеличение интереса к сопровождению инвестпроектов. Это связано с тем, многие компании сегодня заинтересованы в реализации импортозамещающих проектов и ищут все возможности для их господдержки. Кроме того, "Зеленый коридор" позволяет упростить и ускорить процедуры взаимодействия бизнеса, власти, ресурсоснабжающих организаций.
https://ria.ru/20230404/goroda-1862926700.html
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инвестиции
Инвестиции, Ленинградская область

В Ленобласти растет инвестиционная активность

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области за первый квартал 2023 года в личном кабинете инвестора системы "Зеленый коридор" было зарегистрировано 54 новых инвестиционных проекта, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, общая сумма заявленных инвестиций в первом квартале составила 100,5 миллиарда рублей. Сюда вошли проекты в области нефтегазохимической, пищевой и легкой промышленности, агропромышленного комплекса, машиностроения, логистики, деревообработки, строительных товаров и туризма.
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"Создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов – это задача всех уровней власти, в том числе и муниципальных. Мы продолжим повышать качество сервисов, автоматизировать и цифровизировать процессы, так как именно это помогает сокращать сроки, делает все процедуры прозрачнее. К личному кабинету инвестора в системе "Зеленый коридор" в настоящее время уже подключены восемь районов области, до конца текущего года – остальные десять районов смогут использовать систему "единого окна", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
В свою очередь, директор Агентства экономического развития Ленобласти Анастасия Михальченко рассказала, что в регионе отмечается увеличение интереса к сопровождению инвестпроектов. Это связано с тем, многие компании сегодня заинтересованы в реализации импортозамещающих проектов и ищут все возможности для их господдержки. Кроме того, "Зеленый коридор" позволяет упростить и ускорить процедуры взаимодействия бизнеса, власти, ресурсоснабжающих организаций.
 
Ленинградская областьИнвестиции
 
 
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