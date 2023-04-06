https://ria.ru/20230406/lechenie-1863513222.html
В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд
В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд - РИА Новости, 06.04.2023
В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд
Врачи Больницы скорой медпомощи в Томске спасли попавшего под поезд 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:57
2023-04-06T15:57
2023-04-06T15:57
хорошие новости
здоровье - общество
томск
томская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a657fde39b7280dc0ccd331a0fe422b7.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Врачи Больницы скорой медпомощи в Томске спасли попавшего под поезд 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области в своем Telegram-канале. В крайне тяжелом состоянии в коме пациент поступил в томскую БСМП в конце января этого года после того, как попал под поезд. Мужчину госпитализировали с множественными переломами бедер, костей голени, повреждением таза. Состояние усугублялось травмой грудной клетки с разрывом легкого, который привел к скоплению крови и воздуха в легких. Медики экстренно наложили ему специальные аппараты внешней фиксации для стабилизации переломов костей бедер, голени и таза. На момент поступления сердечно-сосудистая система пациента не могла самостоятельно поддерживать жизнь мужчины, была нарушена способность сердца перекачивать кровь. В итоге мужчина перенес восемь различных операций. За пациента боролась междисциплинарная бригада врачей – травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. В марте пациента перевели из реанимации в отделение травматологии. Сейчас он проходит реабилитацию, медики делают благоприятные прогнозы. Томская Больница скорой медицинской помощи является единственным в области учреждением, оказывающим круглосуточную экстренную нейрохирургическую, травматологическую помощь. Сюда поступают пациенты со всего региона с самыми тяжелыми травмами. Отделение травматологии БСМП является крупнейшим травматологическим отделением в России.
https://ria.ru/20230331/vrachi-1862172243.html
https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_10966db087b6070ac8e05a1cdf259e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, томск, томская область, россия
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Томск, Томская область, Россия
В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд
Врачи томской БСМП спасли попавшего под поезд мужчину, он перенес восемь операций
НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости.
Врачи Больницы скорой медпомощи в Томске спасли попавшего под поезд 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области в своем Telegram-канале
.
В крайне тяжелом состоянии в коме пациент поступил в томскую БСМП в конце января этого года после того, как попал под поезд. Мужчину госпитализировали с множественными переломами бедер, костей голени, повреждением таза. Состояние усугублялось травмой грудной клетки с разрывом легкого, который привел к скоплению крови и воздуха в легких.
Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица
Медики экстренно наложили ему специальные аппараты внешней фиксации для стабилизации переломов костей бедер, голени и таза. На момент поступления сердечно-сосудистая система пациента не могла самостоятельно поддерживать жизнь мужчины, была нарушена способность сердца перекачивать кровь.
«
"Порядка трех недель находился на ИВЛ в реанимации, первую - он находился в состоянии комы. Противошоковая интенсивная терапия, гемостаз, а позднее антибактериальная, седативная и симптоматическая терапия – все это использовали врачи, чтобы спасти пациента. Из комы он начал выходить на пятый день, и когда состояние стабилизировалось, медики приступили ко второму этапу – проведению операций", - рассказал главный врач БСМП Олег Попадейкин.
В итоге мужчина перенес восемь различных операций. За пациента боролась междисциплинарная бригада врачей – травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. В марте пациента перевели из реанимации в отделение травматологии. Сейчас он проходит реабилитацию, медики делают благоприятные прогнозы.
Томская Больница скорой медицинской помощи является единственным в области учреждением, оказывающим круглосуточную экстренную нейрохирургическую, травматологическую помощь. Сюда поступают пациенты со всего региона с самыми тяжелыми травмами. Отделение травматологии БСМП является крупнейшим травматологическим отделением в России.
В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии