https://ria.ru/20230406/lechenie-1863513222.html

В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд

В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд - РИА Новости, 06.04.2023

В Сибири врачи спасли мужчину, попавшего под поезд

Врачи Больницы скорой медпомощи в Томске спасли попавшего под поезд 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:57

2023-04-06T15:57

2023-04-06T15:57

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НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Врачи Больницы скорой медпомощи в Томске спасли попавшего под поезд 59-летнего мужчину, который поступил к ним с многочисленными переломами в состоянии комы, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области в своем Telegram-канале. В крайне тяжелом состоянии в коме пациент поступил в томскую БСМП в конце января этого года после того, как попал под поезд. Мужчину госпитализировали с множественными переломами бедер, костей голени, повреждением таза. Состояние усугублялось травмой грудной клетки с разрывом легкого, который привел к скоплению крови и воздуха в легких. Медики экстренно наложили ему специальные аппараты внешней фиксации для стабилизации переломов костей бедер, голени и таза. На момент поступления сердечно-сосудистая система пациента не могла самостоятельно поддерживать жизнь мужчины, была нарушена способность сердца перекачивать кровь. В итоге мужчина перенес восемь различных операций. За пациента боролась междисциплинарная бригада врачей – травматологи-ортопеды, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, хирурги. В марте пациента перевели из реанимации в отделение травматологии. Сейчас он проходит реабилитацию, медики делают благоприятные прогнозы. Томская Больница скорой медицинской помощи является единственным в области учреждением, оказывающим круглосуточную экстренную нейрохирургическую, травматологическую помощь. Сюда поступают пациенты со всего региона с самыми тяжелыми травмами. Отделение травматологии БСМП является крупнейшим травматологическим отделением в России.

https://ria.ru/20230331/vrachi-1862172243.html

https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, томск, томская область, россия