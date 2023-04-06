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Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине - РИА Новости, 06.04.2023
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19:23 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/lavrov-1863585144.html
Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине
Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:23
2023-04-06T19:23
в мире
цены на нефть
турция
анкара (провинция)
сирия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
аэс "аккую"
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток. Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям. В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате. Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в эту дату. Как ранее сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", с момента завоза топлива АЭС станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html
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турция
анкара (провинция)
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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), сирия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, аэс "аккую", владимир путин
В мире, Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Сирия, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, АЭС "Аккую", Владимир Путин
Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине

Глава МИД России Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток.
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Лавров назвал коллегу из КНР и его предшественников друзьями и соратниками
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Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям.
В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в эту дату.
Как ранее сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", с момента завоза топлива АЭС станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.
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В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)СирияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровАЭС "Аккую"Владимир Путин
 
 
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