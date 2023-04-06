Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине
Глава МИД России Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине
© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в аэропорту Анкары, Турция
АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток.
Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям.
В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в эту дату.
Как ранее сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", с момента завоза топлива АЭС станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.