https://ria.ru/20230406/lavrov-1863585144.html

Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине

Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине - РИА Новости, 06.04.2023

Лавров прибыл в Анкару, где проведет переговоры по Сирии и Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:23

2023-04-06T19:23

2023-04-06T19:23

в мире

цены на нефть

турция

анкара (провинция)

сирия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

аэс "аккую"

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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции, где проведет переговоры с властями, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита 6-7 апреля российский министр встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику и туризм, а также региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток. Министры также обменяются взглядами по ситуации в украинском кризисе и его мирному урегулированию, обсудят зерновую сделку, продленную в середине марта на 60 дней, и разблокировку доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям. В центре внимания министров будет и запущенная в Москве нормализация сирийско-турецких отношений: 3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате. Отдельной темой станет строительство с российским участием АЭС "Аккую": 27 апреля состоится церемония загрузки ядерного топлива на первую в стране атомную электростанцию. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о возможном визите Владимира Путина в страну в эту дату. Как ранее сообщили РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар", с момента завоза топлива АЭС станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика.

https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html

https://ria.ru/20230404/tango-1862783572.html

турция

анкара (провинция)

сирия

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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), сирия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, аэс "аккую", владимир путин