https://ria.ru/20230406/lavra-1863402302.html

У Киево-Печерской лавры собрались верующие

У Киево-Печерской лавры собрались верующие - РИА Новости, 06.04.2023

У Киево-Печерской лавры собрались верующие

Молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре, у входа дежурит полиция, сообщили в канонической Украинской православной церкви Московского... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:58

2023-04-06T10:58

2023-04-06T11:31

религия

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киев

ситуация вокруг упц

в мире

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре, у входа дежурит полиция, сообщили в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). "Лавра сейчас. Продолжается молитвенное стояние. На входе полиция. Провокаторов еще совсем мало", — говорится в публикации в Telegram-канале УПЦ. Верующие продолжают акцию восьмой день. Все это время у входа на территорию храма находятся противники УПЦ, среди которых выделяются украинские националисты.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, без арбитража. Иск о недопустимости действий правительства подан в Хозяйственный суд Киева.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской митрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра