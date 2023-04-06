https://ria.ru/20230406/lavra-1863402302.html
У Киево-Печерской лавры собрались верующие
У Киево-Печерской лавры собрались верующие - РИА Новости, 06.04.2023
У Киево-Печерской лавры собрались верующие
Молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре, у входа дежурит полиция, сообщили в канонической Украинской православной церкви Московского... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:58
2023-04-06T10:58
2023-04-06T11:31
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
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киево-печерская лавра
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре, у входа дежурит полиция, сообщили в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). "Лавра сейчас. Продолжается молитвенное стояние. На входе полиция. Провокаторов еще совсем мало", — говорится в публикации в Telegram-канале УПЦ. Верующие продолжают акцию восьмой день. Все это время у входа на территорию храма находятся противники УПЦ, среди которых выделяются украинские националисты.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, без арбитража. Иск о недопустимости действий правительства подан в Хозяйственный суд Киева.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской митрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Киево-Печерская Лавра
У Киево-Печерской лавры собрались верующие
Каноническая УПЦ сообщила, что в Киево-Печерской лавре продолжается молитвенное стояние
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Молитвенное стояние продолжается в Киево-Печерской лавре, у входа дежурит полиция, сообщили
в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
"Лавра сейчас. Продолжается молитвенное стояние. На входе полиция. Провокаторов еще совсем мало", — говорится в публикации в Telegram-канале УПЦ.
Верующие продолжают акцию восьмой день. Все это время у входа на территорию храма находятся противники УПЦ, среди которых выделяются украинские националисты.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко
, монахи могут остаться при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, без арбитража. Иск о недопустимости действий правительства подан в Хозяйственный суд Киева
.
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Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины
создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ)
, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской митрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения на духовенство и верующих.
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