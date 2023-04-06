https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html

Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами" - РИА Новости, 06.04.2023

Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

Российские войска уничтожили почти половину иностранных гаубиц в зоне специальной военной операции на Украине барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T03:37

2023-04-06T03:37

2023-04-06T09:34

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

сша

нато

zala aero

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили почти половину иностранных гаубиц в зоне специальной военной операции на Украине барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты", сообщил РИА Новости информированный источник."Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45 процентов", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в основном речь идет о поставленных Украине из США буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin.Источник также пояснил, что применение беспилотников "Ланцет" для ликвидации украинской артиллерии эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас."Соответственно, максимально сокращаются сроки выведения украинской артиллерии из строя после ее обнаружения, не требуется большой расход обычных боеприпасов для ее гарантированного поражения, сокращается время работы разведывательных средств и боевых расчетов", — добавил он.Собеседник подчеркнул, что российские войска ведут контрбатарейную борьбу в рамках спецоперации с применением разведывательно-ударного контура, который может включать разведывательные БПЛА различного типа, наземные звуковые, радиолокационные и звукотепловые комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно дроны-камикадзе в качестве средства поражения."Данная система на сегодняшний день хорошо отработана", — отметил источник.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические, в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются российскими подразделениями в СВО по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников становятся гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, а также скопления живой силы.

https://ria.ru/20230402/donbass-1862163669.html

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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безопасность, технологии, украина, сша, нато, zala aero