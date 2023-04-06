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Силуанов объяснил, что будет с рублем - РИА Новости, 06.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:14 06.04.2023 (обновлено: 16:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html
Силуанов объяснил, что будет с рублем
Силуанов объяснил, что будет с рублем - РИА Новости, 06.04.2023
Силуанов объяснил, что будет с рублем
Курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в Россию на фоне роста цен на энергоносители, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:14
2023-04-06T16:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
антон силуанов
россия
павел зарубин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в Россию на фоне роста цен на энергоносители, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов Антон Силуанов."Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, — соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", — пояснил глава ведомства.Минфин и Центробанк не ставят границ в вопросе роста национальной валюты, уточнил он, объяснив колебания курса рубля притоками и оттоками валюты.Министр добавил, что курс рубля придерживается рыночных принципов: плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.В четверг курс рубля усилил падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года. Евро торгуется выше 88 рублей.
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экономика, антон силуанов, россия, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Антон Силуанов, Россия, Павел Зарубин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов объяснил, что будет с рублем

Глава Минфина Силуанов: рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАмериканский доллар и российский рубль
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Американский доллар и российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в Россию на фоне роста цен на энергоносители, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов Антон Силуанов.
"Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, — соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", — пояснил глава ведомства.
Минфин и Центробанк не ставят границ в вопросе роста национальной валюты, уточнил он, объяснив колебания курса рубля притоками и оттоками валюты.
«
"Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течении последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Это показатель изменения торгового баланса — это закономерно", — уточнил Силуанов.
Министр добавил, что курс рубля придерживается рыночных принципов: плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
В четверг курс рубля усилил падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года. Евро торгуется выше 88 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАнтон СилуановРоссияПавел ЗарубинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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