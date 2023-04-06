https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

Силуанов объяснил, что будет с рублем

Силуанов объяснил, что будет с рублем - РИА Новости, 06.04.2023

Силуанов объяснил, что будет с рублем

Курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в Россию на фоне роста цен на энергоносители, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:14

2023-04-06T15:14

2023-04-06T16:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

антон силуанов

россия

павел зарубин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Курс рубля будет укрепляться за счет притока валюты в Россию на фоне роста цен на энергоносители, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов Антон Силуанов."Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, — соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", — пояснил глава ведомства.Минфин и Центробанк не ставят границ в вопросе роста национальной валюты, уточнил он, объяснив колебания курса рубля притоками и оттоками валюты.Министр добавил, что курс рубля придерживается рыночных принципов: плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.В четверг курс рубля усилил падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля — до очередного максимума с апреля прошлого года. Евро торгуется выше 88 рублей.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон силуанов, россия, павел зарубин, министерство финансов рф (минфин россии)