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Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:10
2023-04-06T12:10
2023-04-06T12:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.10 мск растёт на 86 копеек, до 88,15 рубля, юаня - на 16 копеек, до 11,74 рубля, доллара - на 93 копейки, до 80,77 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года