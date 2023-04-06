https://ria.ru/20230406/kurs-1863426946.html

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:10

2023-04-06T12:10

2023-04-06T12:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля увеличивает темпы снижения: евро уже поднялся выше 88 рублей – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.10 мск растёт на 86 копеек, до 88,15 рубля, юаня - на 16 копеек, до 11,74 рубля, доллара - на 93 копейки, до 80,77 рубля.

https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html

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2023

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экономика, московская биржа