https://ria.ru/20230406/kurs-1863381370.html

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:27

2023-04-06T09:27

2023-04-06T09:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет до 11,63 рубля, европейская - до 87,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.23 мск растет на 25 копеек - до 80,08 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро - на 17 копеек - до 87,46 рубля. В начале торгов четверга евро дешевел к рублю.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия