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Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:27
2023-04-06T09:27
2023-04-06T09:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет до 11,63 рубля, европейская - до 87,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.23 мск растет на 25 копеек - до 80,08 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро - на 17 копеек - до 87,46 рубля. В начале торгов четверга евро дешевел к рублю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года