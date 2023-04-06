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Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:27 06.04.2023 (обновлено: 09:29 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kurs-1863381370.html
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 06.04.2023
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года
Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:27
2023-04-06T09:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет до 11,63 рубля, европейская - до 87,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.23 мск растет на 25 копеек - до 80,08 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро - на 17 копеек - до 87,46 рубля. В начале торгов четверга евро дешевел к рублю.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к доллару и юаню и стал дешеветь к евро: американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года, китайская растет до 11,63 рубля, европейская - до 87,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.23 мск растет на 25 копеек - до 80,08 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,63 рубля, евро - на 17 копеек - до 87,46 рубля. В начале торгов четверга евро дешевел к рублю.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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