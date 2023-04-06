https://ria.ru/20230406/krym-1863394267.html

У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт

У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023

У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт

Заявление офиса Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией по Крыму при условии выхода украинских войск к границам полуострова ничем не... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:35

2023-04-06T10:35

2023-04-06T10:35

киев

россия

украина

владимир зеленский

константин сивков

андрей сибига

безопасность

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление офиса Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией по Крыму при условии выхода украинских войск к границам полуострова ничем не обосновано, у Киева нет сил и ресурсов для этого, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков. Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль. "Это политическое заявление, призванное поднять моральный дух на фоне поражения под Артемовском. Никаких предпосылок к тому, что они говорят, нет. Где находится Крым и где находятся украинские войска? Расстояние очень большое", - сказал эксперт. По словам Сивкова, никаких реальных шансов на успех у Киева быть не может, потому что у них нет достаточного количества современных танков. Танковый парк Украины выбит, западные поставки вооружений "несерьезны", так как из современных танков там только 30 машин, включая британские, указал он. "У них нет господства в воздухе, которое есть у нас, нет господства в артиллерии. Численность их вооруженных сил - 600 тысяч человек, но реально боеспособных, тех, кто прошел подготовку, имеет боевой опыт, я лично оцениваю в пределах 80 тысяч. У нас в несколько раз больше такой категории людей на фронте", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html

https://ria.ru/20230405/krym-1863223287.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, россия, украина, владимир зеленский, константин сивков, андрей сибига, безопасность