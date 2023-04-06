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У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
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10:35 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/krym-1863394267.html
У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт
У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт
Заявление офиса Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией по Крыму при условии выхода украинских войск к границам полуострова ничем не... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:35
2023-04-06T10:35
киев
россия
украина
владимир зеленский
константин сивков
андрей сибига
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление офиса Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией по Крыму при условии выхода украинских войск к границам полуострова ничем не обосновано, у Киева нет сил и ресурсов для этого, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков. Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль. "Это политическое заявление, призванное поднять моральный дух на фоне поражения под Артемовском. Никаких предпосылок к тому, что они говорят, нет. Где находится Крым и где находятся украинские войска? Расстояние очень большое", - сказал эксперт. По словам Сивкова, никаких реальных шансов на успех у Киева быть не может, потому что у них нет достаточного количества современных танков. Танковый парк Украины выбит, западные поставки вооружений "несерьезны", так как из современных танков там только 30 машин, включая британские, указал он. "У них нет господства в воздухе, которое есть у нас, нет господства в артиллерии. Численность их вооруженных сил - 600 тысяч человек, но реально боеспособных, тех, кто прошел подготовку, имеет боевой опыт, я лично оцениваю в пределах 80 тысяч. У нас в несколько раз больше такой категории людей на фронте", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230406/peregovory-1863383910.html
https://ria.ru/20230405/krym-1863223287.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, константин сивков, андрей сибига, безопасность
Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Константин Сивков, Андрей Сибига, Безопасность
У украинских войск нет ресурсов для выхода к границам Крыма, заявил эксперт

Военный эксперт: у украинских войск нет ни сил, ни ресурсов для выхода к границам Крыма

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заявление офиса Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией по Крыму при условии выхода украинских войск к границам полуострова ничем не обосновано, у Киева нет сил и ресурсов для этого, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль.
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Источник в Москве ответил на слова офиса Зеленского о переговорах по Крыму
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"Это политическое заявление, призванное поднять моральный дух на фоне поражения под Артемовском. Никаких предпосылок к тому, что они говорят, нет. Где находится Крым и где находятся украинские войска? Расстояние очень большое", - сказал эксперт.
По словам Сивкова, никаких реальных шансов на успех у Киева быть не может, потому что у них нет достаточного количества современных танков. Танковый парк Украины выбит, западные поставки вооружений "несерьезны", так как из современных танков там только 30 машин, включая британские, указал он.
"У них нет господства в воздухе, которое есть у нас, нет господства в артиллерии. Численность их вооруженных сил - 600 тысяч человек, но реально боеспособных, тех, кто прошел подготовку, имеет боевой опыт, я лично оцениваю в пределах 80 тысяч. У нас в несколько раз больше такой категории людей на фронте", - подчеркнул он.
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КиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКонстантин СивковАндрей СибигаБезопасность
 
 
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