https://ria.ru/20230406/krym-1863377878.html
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым - РИА Новости, 06.04.2023
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым
Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:07
2023-04-06T09:07
2023-04-06T09:48
россия
германия
юрий гемпель
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:224:3077:1955_1920x0_80_0_0_fb9ba7f86180644cbc1b34a9e96ccabe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
россия
германия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6ffd518544397f8b890d5013915380ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, юрий гемпель, республика крым, в мире
Россия, Германия, Юрий Гемпель, Республика Крым, В мире
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым
Гемпель: соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«
"К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы. Одна из семей уже приехала в Крым с целью получить информацию, как перебраться сюда жить", — рассказал Гемпель агентству.
По его словам, граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей.
«
"Население в западных странах, несмотря на оголтелую пропаганду, начало вникать в происходящее и давать оценку своим властям", — подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Русофобия становится все дороже