https://ria.ru/20230406/krym-1863377878.html

Несколько немецких семей захотели переехать в Крым

Несколько немецких семей захотели переехать в Крым - РИА Новости, 06.04.2023

Несколько немецких семей захотели переехать в Крым

Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T09:07

2023-04-06T09:07

2023-04-06T09:48

россия

германия

юрий гемпель

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

россия

германия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, юрий гемпель, республика крым, в мире