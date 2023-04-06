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Несколько немецких семей захотели переехать в Крым - РИА Новости, 06.04.2023
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09:07 06.04.2023 (обновлено: 09:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/krym-1863377878.html
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым - РИА Новости, 06.04.2023
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым
Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:07
2023-04-06T09:48
россия
германия
юрий гемпель
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, германия, юрий гемпель, республика крым, в мире
Россия, Германия, Юрий Гемпель, Республика Крым, В мире
Несколько немецких семей захотели переехать в Крым

Гемпель: соотечественники в ФРГ и коренные немцы интересуются, как переехать жить в Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«

"К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы. Одна из семей уже приехала в Крым с целью получить информацию, как перебраться сюда жить", — рассказал Гемпель агентству.

По его словам, граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей.
«

"Население в западных странах, несмотря на оголтелую пропаганду, начало вникать в происходящее и давать оценку своим властям", — подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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