https://ria.ru/20230406/krym-1863370532.html

Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в Госдуме

Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.04.2023

Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в Госдуме

Любые переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный отпор, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:00

2023-04-06T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Любые переговоры по статусу Крыма исключены, а попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный отпор, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Он добавил, что Украина не исключает и военный путь взятия Крыма под свой контроль. "Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями. Попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный удар. Никаких переговоров с Зеленским вести никто не будет. Он не принимает решения, все его шаги согласованы с Вашингтоном", - сказал Шеремет агентству. По его словам, пусть Зеленский и его команда и дальше занимаются аутотренингом, внушая себе несбыточную мечту и желание вернуть Крым, но на практике все их попытки встретят жесткий отпор. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230406/krym-1863369842.html

https://ria.ru/20230405/peregovory-1863348151.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил шеремет, андрей сибига, госдума рф, оон