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В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров - РИА Новости, 06.04.2023
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07:48 06.04.2023 (обновлено: 07:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/krym-1863369842.html
В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров
В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров - РИА Новости, 06.04.2023
В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:48
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россия
украина
киев
владимир константинов
михаил подоляк
владимир зеленский
оон
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. "Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким", - сказал Константинов журналистам. По его словам, то, что "глашатаи киевского режима" вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, говорит о том, что дела у них идут совсем плохо. По его словам, заявления Подоляка стоит рассматривать не иначе как "весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230405/peregovory-1863348151.html
https://ria.ru/20230405/krym-1863333381.html
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россия, украина, киев, владимир константинов, михаил подоляк, владимир зеленский, оон, безопасность
Россия, Украина, Киев, Владимир Константинов, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, ООН, Безопасность
В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров

В Крыму пообещали короткий разговор рассуждающим о полуострове киевским захватчикам

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль.
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"Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, то, что "глашатаи киевского режима" вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, говорит о том, что дела у них идут совсем плохо.
«
"Нужно чем-то отвлекать общественность от бедственного положения Украины, а в этом деле чем более идиотские рассуждения, тем, видимо, лучше общественность отвлекается. Следует учитывать уровень ее оболванивания. В этом деле Украина - мировой чемпион. Потому — вполне можно развесить на подготовленные украинские уши разноцветную лапшу о переселении народов, массовых репрессиях и реституциях и прочую ненаучную фантастику", - сказал Константинов.
По его словам, заявления Подоляка стоит рассматривать не иначе как "весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве".
«
"Мы, крымчане, давно и хорошо знаем, с кем имеем дело. Поэтому в 2014 году мы сделали свой выбор, вернулись в Россию. И мы абсолютно уверены, что сделали единственно правильный выбор. И каждый день в этом убеждаемся", - подчеркнул глава регионального парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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