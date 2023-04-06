https://ria.ru/20230406/krym-1863369842.html

В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров

В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров - РИА Новости, 06.04.2023

В Крыму пообещали "короткий разговор" желающим захватить полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T07:48

2023-04-06T07:48

2023-04-06T07:54

россия

украина

киев

владимир константинов

михаил подоляк

владимир зеленский

оон

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Россией по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ. Сибига добавил, что Украина не исключает военный путь взятия Крыма под свой контроль. "Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким", - сказал Константинов журналистам. По его словам, то, что "глашатаи киевского режима" вновь принялись муссировать тему "зачистки" Крыма, говорит о том, что дела у них идут совсем плохо. По его словам, заявления Подоляка стоит рассматривать не иначе как "весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230405/peregovory-1863348151.html

https://ria.ru/20230405/krym-1863333381.html

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россия, украина, киев, владимир константинов, михаил подоляк, владимир зеленский, оон, безопасность