https://ria.ru/20230406/krizis-1863361980.html

"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами

"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами - РИА Новости, 06.04.2023

"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами

Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:27

2023-04-06T04:27

2023-04-06T04:27

экономика

цены на нефть

калифорния

сша

федеральная резервная система сша

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Он также добавил, что страна претерпевает крах банков и финансовый кризис, и об этом давно предупреждали эксперты. Однако власти не хотят это признавать, а кризис, по словам журналиста, произошел по вине Байдена.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта стало известно о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, калифорния, сша, федеральная резервная система сша, silicon valley bank