"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами
Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, но не хотят это признавать
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
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"Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <...> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому", — высказался Клейтон.
Он также добавил, что страна претерпевает крах банков и финансовый кризис, и об этом давно предупреждали эксперты. Однако власти не хотят это признавать, а кризис, по словам журналиста, произошел по вине Байдена.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта стало известно о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.