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"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами - РИА Новости, 06.04.2023
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04:27 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/krizis-1863361980.html
"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами
"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами - РИА Новости, 06.04.2023
"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами
Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:27
2023-04-06T04:27
экономика
цены на нефть
калифорния
сша
федеральная резервная система сша
silicon valley bank
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.Он также добавил, что страна претерпевает крах банков и финансовый кризис, и об этом давно предупреждали эксперты. Однако власти не хотят это признавать, а кризис, по словам журналиста, произошел по вине Байдена.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта стало известно о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html
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экономика, цены на нефть, калифорния, сша, федеральная резервная система сша, silicon valley bank
Экономика, Цены на нефть, Калифорния, США, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank
"Мы сдаемся". В США заговорили о проблеме, которую создали сами

Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, но не хотят это признавать

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти США спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«

"Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <...> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому", — высказался Клейтон.

Он также добавил, что страна претерпевает крах банков и финансовый кризис, и об этом давно предупреждали эксперты. Однако власти не хотят это признавать, а кризис, по словам журналиста, произошел по вине Байдена.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта стало известно о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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ЭкономикаЦены на нефтьКалифорнияСШАФедеральная резервная система СШАSilicon Valley Bank
 
 
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