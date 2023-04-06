Конюхов и Меняйло рассказали о своем рекордном полете на аэростате
Конюхов: все рекорды на тепловых аэростатах принадлежат России
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин ЖигановНачало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Все рекорды, сделанные на тепловых аэростатах, принадлежат России, заявил Федор Конюхов на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". До недавнего времени рекорд по дальности почти 30 лет оставался за Японией. Известный путешественник и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло преодолели его и поделились эксклюзивными подробностями своего путешествия.
Побить рекорд непросто
Старт и финиш были сложными: из-за меняющейся погоды зафиксировать точное время вылета из Кировска невозможно, а значит, нужно постоянно находиться в "готовности №1". Место финиша менялось несколько раз: сначала предполагалось, что воздухоплаватели сядут в Норильске, потом – на озере Ессей, в итоге шар опустился на аэродром в Хатанге.
Путешественники пролетели 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда.
"Когда мы взлетали, я понял, что непросто побить такой рекорд. Я не был уверен, что мы сможем преодолеть это расстояние", – признался Федор Конюхов.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПроверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
Это, кстати, 25-й по счету мировой рекорд, который поставил известный путешественник.
Момент финиша был не менее драматичен. Федор Конюхов рассказал, что взял с собой спички, чтобы разжечь костер, если приземление произойдет в безлюдной местности.
Иван Меняйло смог сесть на аэродром. "Спортивный азарт появился, хотел приземлиться именно на полосу", – поделился воздухоплаватель.
Полет на три моря
Сам полет тоже пошел не по первоначальному плану. Воздухоплаватели двигались не в сторону востока, как предполагалось, а на запад. Подом над тремя морями – Белым, Баренцевым и Карским. Планировали приземлиться на юге Красноярского края, а оказались – на севере.
© Фото пресс-службы ФосАгроКонюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
© Фото пресс-службы ФосАгро
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
"Мы не собирались так лететь, – говорит Федор Конюхов. – Когда полетели… Я сверху смотрел: холодно, льдины, белухи плавают. Думаю, если упасть, то и 15 минут не прожить".
Иван Меняйло пояснил, специальных средств, – например, плота, чтобы спастись на воде, – не было. Он увеличил бы вес аэростата, пришлось бы взять меньше топлива, а это сократило бы расстояние, которое может пройти шар.
"Я на Северном полюсе так не мерз"
"Я на Северном полюсе так не мерз, как во время полета, ведь в корзине шара ты стоишь, не двигаешься, – рассказал Конюхов. – Такой холод я испытывал, только когда шел к Южному полюсу в минус 53 градуса".
С водой тоже оказалось непросто. Первые бутылки грели на себе – за пазухой. Потом замерзла вся вода, в том числе и в термосе.
Снять моменты полета тоже практически не получилось, техника почти мгновенно отключалась. Ноутбук, необходимый для полета, Иван Меняйло согревал на себе. Снимать было что – старт и начало экспедиции сопровождало северное сияние. Аврора как бы двигалась за пилотами.
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин ЖигановНачало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области
"Сначала мы поднялись невысоко – внизу лоси, куропатки. Когда вошли в тундру, там до горизонта никого нет, но видны точки – это стойбища оленеводов, – поделился Федор Конюхов. – Арктика чистая, красивая. Норильск пролетали вечером – весь в свету".
Рассказали путешественники и об опасных моментах. Например, полет над плато Путорана. "Если спуститься – сильно болтает на ветру, – пояснил Федор Конюхов. – Если подняться на 5000 и выше, не хватает кислорода. Дышали по очереди: сначала Ваня, следом я".
Впереди – новые рекорды
Сухие цифры: максимальная высота полета – 5200-5900 метров, минимальная температура – минус 30-35 градусов. "Второй ночью у нас произошло обледенение оболочки шара, – пояснил Иван Меняйло. – Это не влияет на безопасность, но увеличивает вес, что может повлиять на рекорд.
При приземлении этот лед попадал на головы воздухоплавателей и на приборы. "Боялись, чтобы не попало на горелки", – говорят путешественники.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПутешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области
По заказу генерального партнера проекта "ФосАгро" был создан самый большой в России тепловой аэростат с объем оболочки 12 тысяч кубических метров.
Впереди – новая экспедиция: перелет на 5000 километров от Кировска до Чукотки. К этому рекорду путешественники готовились год. Для нового начинания понадобится более гигантский шар.
"Мы хотим преодолеть пять тысяч километров, чтобы никому не дать побить российский рекорд", – сказал Конюхов.