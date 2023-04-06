https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html
В США назвали реальную причину ареста Трампа
В США назвали реальную причину ареста Трампа - РИА Новости, 06.04.2023
В США назвали реальную причину ареста Трампа
Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:24
2023-04-06T05:24
2023-04-06T05:24
манхэттен
сша
джо байден
такер карлсон
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.Он также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, считает журналист, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, но, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html
https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html
манхэттен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манхэттен, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, в мире
Манхэттен, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Дональд Трамп, В мире
В США назвали реальную причину ареста Трампа
Ведущий Fox News Карлсон: Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News
Такер Карлсон.
«
"Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Все действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет", — заключил ведущий.
Он также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, считает журналист, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, но, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".
Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка
и прокуратуре.
США "катятся в ад", заявил Трамп