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В США назвали реальную причину ареста Трампа - РИА Новости, 06.04.2023
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05:24 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html
В США назвали реальную причину ареста Трампа
В США назвали реальную причину ареста Трампа - РИА Новости, 06.04.2023
В США назвали реальную причину ареста Трампа
Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:24
2023-04-06T05:24
манхэттен
сша
джо байден
такер карлсон
дональд трамп
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.Он также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, считает журналист, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, но, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html
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манхэттен, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, в мире
Манхэттен, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Дональд Трамп, В мире
В США назвали реальную причину ареста Трампа

Ведущий Fox News Карлсон: Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.
«
"Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Все действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет", — заключил ведущий.
Он также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, считает журналист, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, но, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".
Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
Бывший президент Дональд Трамп США выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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МанхэттенСШАДжо БайденТакер КарлсонДональд ТрампВ мире
 
 
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