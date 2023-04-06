https://ria.ru/20230406/konkurentsiya-1863363326.html

В США назвали реальную причину ареста Трампа

В США назвали реальную причину ареста Трампа - РИА Новости, 06.04.2023

В США назвали реальную причину ареста Трампа

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:24

2023-04-06T05:24

2023-04-06T05:24

манхэттен

сша

джо байден

такер карлсон

дональд трамп

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию Джо Байдену на грядущих выборах, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.Он также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, считает журналист, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, но, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html

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манхэттен, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, в мире