https://ria.ru/20230406/konferentsiya-1863557598.html

Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day - РИА Новости, 06.04.2023

Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

посвященную инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, сообщает AdIndex. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:24

2023-04-06T18:24

2023-04-06T18:24

реклама

бренды

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Началась регистрация на шестую ежегодную конференцию Digital Brand Day 2023, посвященную инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, сообщает AdIndex.Digital Brand Day является продолжением ежегодного события "День Бренда" и пройдет 21 апреля в офлайн-формате для зарегистрированных участников.Главная тема конференции - осмысление процесса трансформации классической модели "Product. Price. Place. Promotion" (продукты, цена, площадка, продвижение)."Тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента "Performance", так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. "Product. Place. Performance. Promotion" — новая модель и ключевая тема пленарной сессии", - говорится в сообщении.На конференции ожидаются выступления более ста экспертов рекламного бизнеса, которые обсудят, в том числе, организацию процесса создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях, пути физического и эмоционального приближения к целевой аудитории, увеличение эффекта от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве, а также тренды в performance-маркетинге.

https://ria.ru/20221223/brendy-1840779056.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

реклама, бренды, новости компаний - экономика