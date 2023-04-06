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Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day - РИА Новости, 06.04.2023
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18:24 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/konferentsiya-1863557598.html
Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day
Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day - РИА Новости, 06.04.2023
Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day
посвященную инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, сообщает AdIndex. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:24
2023-04-06T18:24
реклама
бренды
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Началась регистрация на шестую ежегодную конференцию Digital Brand Day 2023, посвященную инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, сообщает AdIndex.Digital Brand Day является продолжением ежегодного события "День Бренда" и пройдет 21 апреля в офлайн-формате для зарегистрированных участников.Главная тема конференции - осмысление процесса трансформации классической модели "Product. Price. Place. Promotion" (продукты, цена, площадка, продвижение)."Тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента "Performance", так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. "Product. Place. Performance. Promotion" — новая модель и ключевая тема пленарной сессии", - говорится в сообщении.На конференции ожидаются выступления более ста экспертов рекламного бизнеса, которые обсудят, в том числе, организацию процесса создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях, пути физического и эмоционального приближения к целевой аудитории, увеличение эффекта от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве, а также тренды в performance-маркетинге.
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Алёна Пава
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реклама, бренды, новости компаний - экономика
Реклама, Бренды, Новости компаний - Экономика

Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

© Фото : Adindex.ru / ВКонтактеКонференция Digital Brand Day
Конференция Digital Brand Day - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Adindex.ru / ВКонтакте
Конференция Digital Brand Day
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Началась регистрация на шестую ежегодную конференцию Digital Brand Day 2023, посвященную инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, сообщает AdIndex.
Digital Brand Day является продолжением ежегодного события "День Бренда" и пройдет 21 апреля в офлайн-формате для зарегистрированных участников.
Главная тема конференции - осмысление процесса трансформации классической модели "Product. Price. Place. Promotion" (продукты, цена, площадка, продвижение).
"Тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента "Performance", так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. "Product. Place. Performance. Promotion" — новая модель и ключевая тема пленарной сессии", - говорится в сообщении.
На конференции ожидаются выступления более ста экспертов рекламного бизнеса, которые обсудят, в том числе, организацию процесса создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях, пути физического и эмоционального приближения к целевой аудитории, увеличение эффекта от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве, а также тренды в performance-маркетинге.
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