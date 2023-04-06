https://ria.ru/20230406/kitay-1863513112.html

Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине

Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине - РИА Новости, 06.04.2023

Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:56

2023-04-06T15:56

2023-04-06T16:14

в мире

китай

украина

пекин

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность."Для ЕС позиция Китая (в отношении кризиса на Украине - ред.) является важнейшей. Мы рассчитываем, что Китай, как член Совбеза ООН, сыграет роль в продвижении справедливого мира, при котором будет соблюдаться суверенитет Украины, территориальная целостность. Я также приветствовала некоторые принципы, которые представил Китай, прежде всего, о ядерной безопасности и по снижению рисков, а также заявление Китая о неприемлемости ядерных угроз и принижения ядерного оружия", - сказала она по итогам своих переговоров в Пекине с руководством КНР.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863447604.html

китай

украина

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, украина, пекин, еврокомиссия