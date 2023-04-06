https://ria.ru/20230406/kitay-1863513112.html
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:56
2023-04-06T15:56
2023-04-06T16:14
в мире
китай
украина
пекин
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность."Для ЕС позиция Китая (в отношении кризиса на Украине - ред.) является важнейшей. Мы рассчитываем, что Китай, как член Совбеза ООН, сыграет роль в продвижении справедливого мира, при котором будет соблюдаться суверенитет Украины, территориальная целостность. Я также приветствовала некоторые принципы, которые представил Китай, прежде всего, о ядерной безопасности и по снижению рисков, а также заявление Китая о неприемлемости ядерных угроз и принижения ядерного оружия", - сказала она по итогам своих переговоров в Пекине с руководством КНР.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863447604.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, пекин, еврокомиссия
В мире, Китай, Украина, Пекин, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
Глава Еврокомиссии сообщила, что одобрила часть положений мирной инициативы КНР по Украине