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Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
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15:56 06.04.2023 (обновлено: 16:14 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kitay-1863513112.html
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:56
2023-04-06T16:14
в мире
китай
украина
пекин
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность."Для ЕС позиция Китая (в отношении кризиса на Украине - ред.) является важнейшей. Мы рассчитываем, что Китай, как член Совбеза ООН, сыграет роль в продвижении справедливого мира, при котором будет соблюдаться суверенитет Украины, территориальная целостность. Я также приветствовала некоторые принципы, которые представил Китай, прежде всего, о ядерной безопасности и по снижению рисков, а также заявление Китая о неприемлемости ядерных угроз и принижения ядерного оружия", - сказала она по итогам своих переговоров в Пекине с руководством КНР.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863447604.html
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в мире, китай, украина, пекин, еврокомиссия
В мире, Китай, Украина, Пекин, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии одобрила часть положений инициативы КНР по Украине

Глава Еврокомиссии сообщила, что одобрила часть положений мирной инициативы КНР по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность.
"Для ЕС позиция Китая (в отношении кризиса на Украине - ред.) является важнейшей. Мы рассчитываем, что Китай, как член Совбеза ООН, сыграет роль в продвижении справедливого мира, при котором будет соблюдаться суверенитет Украины, территориальная целостность. Я также приветствовала некоторые принципы, которые представил Китай, прежде всего, о ядерной безопасности и по снижению рисков, а также заявление Китая о неприемлемости ядерных угроз и принижения ядерного оружия", - сказала она по итогам своих переговоров в Пекине с руководством КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 13:08
 
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