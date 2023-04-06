Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" и миномет под Херсоном
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы ведут огонь по украинским позициям
Российские артиллеристы ведут огонь по украинским позициям. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Токаревки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным сёлам прилетело около 40 снарядов.