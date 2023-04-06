https://ria.ru/20230406/kherson-1863397391.html

Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 06.04.2023

Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:41

2023-04-06T10:41

2023-04-06T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Токаревки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным сёлам прилетело около 40 снарядов.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область