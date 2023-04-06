https://ria.ru/20230406/kazn-1863487573.html

В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь

В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 06.04.2023

В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь

Необходимо вносить изменения в Конституцию РФ, чтобы вернуть высшую меру наказания, рассказала в Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:41

2023-04-06T14:41

2023-04-06T14:42

россия

ольга ковитиди

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Необходимо вносить изменения в Конституцию РФ, чтобы вернуть высшую меру наказания, рассказала в Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. Ранее депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена. Парламентарий отметила, что для внесения этих изменений необходимо "решение законодательных органов 2/3 субъектов РФ". "Порядок применения смертной казни содержится в статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавила Ковитиди.

https://ria.ru/20230406/kazn-1863428370.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ольга ковитиди, общество, совет федерации рф