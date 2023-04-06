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В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 06.04.2023
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14:41 06.04.2023 (обновлено: 14:42 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kazn-1863487573.html
В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь
В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь - РИА Новости, 06.04.2023
В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь
Необходимо вносить изменения в Конституцию РФ, чтобы вернуть высшую меру наказания, рассказала в Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:41
2023-04-06T14:42
россия
ольга ковитиди
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Необходимо вносить изменения в Конституцию РФ, чтобы вернуть высшую меру наказания, рассказала в Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. Ранее депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена. Парламентарий отметила, что для внесения этих изменений необходимо "решение законодательных органов 2/3 субъектов РФ". "Порядок применения смертной казни содержится в статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавила Ковитиди.
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россия, ольга ковитиди, общество, совет федерации рф
Россия, Ольга Ковитиди, Общество, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали о механизме отмены моратория на смертную казнь

Сенатор Ковитиди: для отмены моратория на смертную казнь потребуется изменить Конституцию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Необходимо вносить изменения в Конституцию РФ, чтобы вернуть высшую меру наказания, рассказала в Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди.
Ранее депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов заявил РИА Новости, что позиция Конституционного суда по смертной казни, с учетом изменившейся международной ситуации, может быть уточнена.
«

"Для того, чтобы вернуть высшую меру наказания - смертную казнь, - нужно внести изменения в Конституцию РФ. В Российской Федерации смертная казнь существует, но не применяется вследствие наложенного на нее Конституционным судом моратория. Необходимо понимать, что смертная казнь является исключительной мерой наказания", - объяснила сенатор.

Парламентарий отметила, что для внесения этих изменений необходимо "решение законодательных органов 2/3 субъектов РФ".
"Порядок применения смертной казни содержится в статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавила Ковитиди.
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РоссияОльга КовитидиОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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