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СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались - РИА Новости, 06.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kassel-1863543394.html
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались
Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:49
2023-04-06T17:49
культура
венсан кассель
отношения
знаменитости
стиль жизни
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. Кроме того, актер удалил все совместные фотографии с Кунаки из своей соцсети и не поздравил ее с днем рождения 5 апреля. Тем не менее пара никак не прокомментировала слухи о расставании. Причина разрыва их отношений также осталась неизвестной. Венсан Кассель женился на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2018 году. У пары родилась дочь Амазони. Брак с молодой моделью стал вторым для актера – до 2013 года он был женат на Монике Белуччи. Знаменитости воспитали совместных дочерей Деву и Леони.
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венсан кассель, отношения, знаменитости, стиль жизни
Культура, Венсан Кассель, отношения, Знаменитости, Стиль жизни
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались

Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались после пяти лет брака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки
Актер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака.
«

"Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце", – рассказал инсайдер.

Кроме того, актер удалил все совместные фотографии с Кунаки из своей соцсети и не поздравил ее с днем рождения 5 апреля. Тем не менее пара никак не прокомментировала слухи о расставании. Причина разрыва их отношений также осталась неизвестной.
Венсан Кассель женился на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2018 году. У пары родилась дочь Амазони.
Брак с молодой моделью стал вторым для актера – до 2013 года он был женат на Монике Белуччи. Знаменитости воспитали совместных дочерей Деву и Леони.
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