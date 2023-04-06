https://ria.ru/20230406/kassel-1863543394.html

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались

Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:49

2023-04-06T17:49

2023-04-06T17:49

культура

венсан кассель

отношения

знаменитости

стиль жизни

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. Кроме того, актер удалил все совместные фотографии с Кунаки из своей соцсети и не поздравил ее с днем рождения 5 апреля. Тем не менее пара никак не прокомментировала слухи о расставании. Причина разрыва их отношений также осталась неизвестной. Венсан Кассель женился на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2018 году. У пары родилась дочь Амазони. Брак с молодой моделью стал вторым для актера – до 2013 года он был женат на Монике Белуччи. Знаменитости воспитали совместных дочерей Деву и Леони.

https://ria.ru/20200818/1575891659.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

венсан кассель, отношения, знаменитости, стиль жизни