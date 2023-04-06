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СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались
Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:49
2023-04-06T17:49
2023-04-06T17:49
культура
венсан кассель
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Источник, приближенный к 56-летнему актеру Венсану Касселю и 26-летней модели Тине Кунаки, сообщил Daily Mail, что супруги разошлись после пяти лет брака. Кроме того, актер удалил все совместные фотографии с Кунаки из своей соцсети и не поздравил ее с днем рождения 5 апреля. Тем не менее пара никак не прокомментировала слухи о расставании. Причина разрыва их отношений также осталась неизвестной. Венсан Кассель женился на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет, в 2018 году. У пары родилась дочь Амазони. Брак с молодой моделью стал вторым для актера – до 2013 года он был женат на Монике Белуччи. Знаменитости воспитали совместных дочерей Деву и Леони.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венсан кассель, отношения, знаменитости, стиль жизни
Культура, Венсан Кассель, отношения, Знаменитости, Стиль жизни
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались
Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались после пяти лет брака